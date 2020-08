Big E en su nueva etapa: "Tengo mucho más que ofrecer"

Existe gran expectativa en esta nueva etapa de Big E como competidor individual, y el luchador de The New Day cree que tiene mucho más que ofrecer en esta ocasión.

Tras las lesiones de Xavier Woods y Kofi Kingston, finalmente estaremos presenciando una carrera individual de Big E, situación que muchos pedían a gritos, y la semana pasada se apuntó la victoria ante The Miz, luciendo dominante y utilizando una maniobra final muy distinta al Big Ending al que estábamos acostumbrados a ver.

► El recuerdo de Big E como Campeón Intercontinental WWE

Al igual que lo ocurrido con Kofi Kingston el año pasado, Big E está recibiendo una oportunidad individual en WWE, pero aún no ha salido del molde de su personaje de The New Day, lo cual no tiene que ser algo malo. Él no quiere cambiar las cosas y cree que los tres miembros del grupo pueden tener éxito por sí mismos y aún así permanecer juntos.

Durante su última participación en WWE The Bump esta semana, Big E habló sobre haber obtenido el campeonato intercontinental al comienzo de su carrera. Después de decir que odia verse a sí mismo, Big E habló sobre su reinado como campeón Intercontinental y cómo eso era solo una muestra de lo que tiene que dar ahora.

"Diría que, por muy afortunado que fuera de tener el Campeonato Intercontinental, hace 6, 7 años, siento que tengo más que ofrecer como luchador. Siento que tengo mucho más que ofrecer en cuanto a entretenimiento. En cuanto a lo que puedo hacer físicamente. Siento que he madurado como artista ".

"Como dije, tan afortunado como tuve de tener esa etapa con el Campeonato Intercontinental, siento que esto, sea lo que sea que produzca, espero que sea mejor porque tengo mucho más que ofrecer ahora que antes. Por lo tanto, fue una buena, no quiero decir una prueba de funcionamiento, fue una buena muestra, pero ahora estoy obteniendo la gran carne. Estás obteniendo la gran carne pesada, estás obteniendo la salsa de arándanos, te voy a dar todas esas proteínas pesadas".

Ahora, sin importar cuántos títulos acumule Big E, no quiere pensar que "lo logró". Big E dijo que la victoria por el campeonato de The New Day en Brooklyn en SummerSlam 2015 fue increíble, pero no quiere pensar que alguna vez haya llegado a la cima por temor a que empiece a deslizarse.

"Diré que, hasta donde he formado parte, tengo que decir que creo que fue 2015 en SummerSlam, donde comenzamos nuestro reinado más largo en Brooklyn. No quiero decir que fue algo como 'lo hicimos'. Eso fue lo que se sintió como 'bien, eso fue una tontería'."

Tendremos que ver lo que WWE tiene planeado para Big E en los actuales momentos, y habrá que ver qué es lo que ocurrirá en las siguientes semanas. El año pasado hubo planes para un cambio a rudo de Big E, el cual no prosperó, pero el miembro de The New Day esta vez quiere apuntar a lo alto.

