No debemos esperar mucho de la nueva aventura del Big Show

The Big Show está de vuelta en los encordados de WWE después de mucho tiempo recuperándose de lesión. Y ha vuelto con todo, para verse las caras con el nuevo trío que busca dominar la empresa. De momento está intentando ayudar a Kevin Owens y Samoa Joe, pero los tres cayeron el lunes pasado en televisión ante Seth Rollins y AOP. No está claro de qué forma va a continuar esta historia, a la que se ha sumado Buddy Murphy. Pero son muchos rudos y ex rudos en la misma ecuación y todo podría estallar más pronto que tarde.

Veremos qué ocurre el próximo lunes, mientras nos centramos en el mismo Show. Nos preguntamos qué podemos esperar de esta nueva aventura que está viviendo y Dave Meltzer nos responde, no de la forma que querríamos, tenemos que decir.

► La nueva aventura del Big Show en WWE

En la reciente edición de Wrestling Observer Radio, Meltzer informa que no debemos esperar que el «Atleta Más Grande del Mundo» se quede mucho tiempo para luchar como lo está haciendo. Lo que hace ahora es un favor a corto plazo.

Entendemos que es un favor de Vince McMahon hacia él no al contrario. Al contrario no tendría sentido. En realidad, Show podría haber vuelto para ayudar al mandamás con esta historia de tres contra tres, pero este podría haber elegido a cualquier otro miembro del elenco. Es de suponer que el futuro miembro del Salón de la Fama quería entrar en una historia pronto -echando de menos los encordados y con miedo a no poder hacerlo más adelante- y su jefe se lo ha concedido.

The Big Show tiene 47 años, ha sufrido todo tipo de lesiones y ha hecho todo lo que tenía que hacer en la lucha libre. Se acerca peligrosamente el final de su carrera y cualquiera entenderá que quiera disfrutar todo lo que pueda mientras puede de los encordados.