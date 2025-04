Kevin Owens no solo sabe lo que es luchar en WrestleMania sino ganar un título mundial en un combate estelar, como hizo junto a Sami Zayn contra The Usos con el Campeonato Indiscutible Tag Team en la edición 39 del evento magno de la WWE. En la 37 los dos mejores amigos se enfrentaron en un mano a mano que ganó «KO». En la 33 se hizo con el Campeonato de Estados Unidos de manos de Chris Jericho. Y en la 38 batalló con la leyenda viviente «Stone Cold» Steve Austin.

Y aún así Owens cree que hay algo más grande que luchar en WrestleMania: haber enfrentado al propio Zayn en Elimination Chamber 2025 en el Skydome en Toronto, Ontario (Canadá).

En WrestleMania 41, Kevin Owens va a enfrentar a Randy Orton, quien recientemente le dedicaba estas palabras:

«Oh, ¿quieres escuchar algo del Legend Killer? ¿Quieres escuchar algo de la Víbora, el Depredador Supremo? Te diré algo. Estuve fuera cuatro malditos meses porque Kevin Owens me dejó caer de cabeza. Cuatro meses sin luchar. Cuatro meses en los que el óxido del ring empezó a acumularse. Ahora estoy de vuelta. Tuve mi segundo combate en cuatro meses. Derroté a Carmelo Hayes hace dos semanas. Ahora me enfrento a Drew McIntyre, nada menos, y Kevin Owens quiere meter las narices en mi asunto.

