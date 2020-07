Luchas oficiales para la noche 2 de The Great American Bash

La noche 2 de The Great American Bash va a celebrase el miércoles de la semana que viene después de que anoche se emitiera la primera como el nuevo episodio de la marca amarilla de WWE. La empresa de lucha libre se ha sacado de la manga este show que tanto está dando que hablar y que ha sido bien recibido por sus fanáticos debido a que aporta cierto frescor en un momento. También ha provocado críticas, como las de Cody Rhodes, que no está demasiado contento con su llevada a cabo. Pero bien es sabido que a Vince McMahon solo le importa lo que piensa él mismo.

► Noche 2 de The Great American Bash

Con el paso de los días se irá confirmando oficialmente el cartel completo que presentará el segundo capítulo de este evento pero NXT acaba de anunciar un total de cuatro combates que seguro empiezan a abrir las bocas de los fans de cara a lo que ocurra el 8 de julio.

"Aviso de spoiler: la segunda noche de The Great American Bash va a ser de cinco estrellas. ¡Breezango y Drake Maverick vs El Legado del Fantasma (Santos Escobar, Raúl Mendoza y Joaquin Wilde)! ¡Candice LeRae vs Mia Yim en una lucha callejera! ¡El Campeón NXT, Adam Cole, contra el Campeón de Norteamérica, Keith Lee, en una lucha en la que el ganador se lleva todo!".

La cuarta lucha será la que protagonizará Mercedes Martínez, que hará acto de presencia en el show para verse las caras con una luchadora todavía no confirmada. Estos encuentros sin duda brindarán una segunda noche realmente interesante en el Centro de Rendimiento, aunque si uno de ellos está por encima del resto es el que enfrentará a los dos monarcas. ¿Será posible que uno de los dos acabe como doble campeón, o habrá interferencia?

Personalmente, si me permiten dar mi opinión, apuesto por esto mismo, por una interferencia. No tendría sentido que Cole o Lee tuvieran los dos títulos. Además, cada uno tiene rivalidades atractivas por su cuenta. No se debe olvidar que el primero está comenzando una historia con Karrion Kross, lo que va a llevar a la pregunta de cuál de los dos es el rudo de la trama, mientras que el segundo sigue ocupado con Johnny Gargano, al tiempo que se involucra con Finn Bálor. Cualquiera de estos tres luchadores, o incluso The Undisputed Era, podrían poner fin al encuentro brindando una descalificación.