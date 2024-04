La NFL reporta el ataque de The Elite a Tony Khan

El día de mañana los Jacksonville Jaguars de la NFL tendrán actividad relacionada con el emocionante Draft 2024. Y la NFL está preocupada de que el Director de Estrategia de Fútbol de los Jacksonville Jaguars, Tony Khan, no vaya a poder estar presente en tan importante evento.

Así lo ha reportado Grant Gordon, Editor de Contenido Digital del sitio web oficial de la NFL. Porque sí, hasta la liga más grande de fútbol americano del mundo estuvo pendiente y reportó el gran ataque del que fue víctima Tony Khan, presidente y dueño de AEW, en el más reciente Dynamite.

Esto es lo que reportó la NFL:

«El estado de Tony Khan para las obligaciones del Draft de la NFL 2024 de los Jacksonville Jaguars podría estar en duda.

Khan, el director de estrategia de fútbol americano de los Jaguars y el fundador, propietario y programador de All Elite Wrestling, recibió un golpe en el estómago y un martinente Meltzer Driver el miércoles por la noche en vivo en AEW Dynamite desde Daily’s Place en Jacksonville, Florida.

Shahid Khan, el padre de Tony y propietario de los Jaguars, subió al ring para verificar el estado de su hijo después del drama.

Todo comenzó con el regreso de Jack Perry (hijo del difunto actor Luke Perry) y Tony Khan juntos en el ring, arreglando las cosas después de que la suspensión muy real de Perry hubiera sido levantada. Perry había hecho su regreso a AEW este pasado fin de semana después de haber estado ausente después de una legítima pelea real en backstage con el luchador CM Punk, lo que llevó al despido de este último de la empresa.

Difuminando nuevamente las líneas entre la trama y la realidad el miércoles, el abrazo de Perry con Khan fue todo un espectáculo, ya que le dio un puñetazo con un micrófono en el estómago, derribando a su jefe en el proceso.

Después, el equipo The Young Bucks (los hermanos Matt y Nick, quienes son vicepresidentes ejecutivos dentro de la empresa, además de ser talento en pantalla) y la estrella individual principal Kazuchika Okada entraron en la refriega y regañaron a Perry.

Una vez más, todo fue una artimaña, ya que Matt levantó a Khan y lo sostuvo en posición para que el hermano menor Nick subiera a la cuerda superior, volara en un salto mortal hacia adelante y bajara para clavar contra la lona al indefenso Khan con el Súper Tony Khan Driver».

WHAT THE HELL IS GOING HERE?!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@boy_myth_legend | @TonyKhan | @YoungBucks | @RainmakerXOkada pic.twitter.com/Dv2BeH0jsO

— All Elite Wrestling (@AEW) April 25, 2024