La nada sutil referencia de Seth Rollins a Tony Khan

Según algunos reportes, tiempo atrás WWE dio una orden interna de ignorar a AEW para así no concederle publicidad. Pero tal procedimiento parece no cumplirse con las rivalidades donde CM Punk es protagonista, como su actual junto a Roman Reigns y Seth Rollins, que desembocará en WrestleMania 41.

Especialmente el segundo no ha dudado en hacer alusión a la promotora de Tony Khan, tachándola, por ejemplo, de tener un vestidor poco profesional. Y ahora, bajo entrevista con el podcast ‘Not Just Football’, Rollins hace un ilustrativo resumen de la última etapa competitiva de Punk.

«Este tipo es un ladrón. Es un carroñero, es un falso mártir, es un encantador de serpientes, un estafador. Cada vez que tenga ocasión te dará gato por liebre y no se disculpará ni se hará responsable. Este tipo se fue, hizo el vacío a sus amigos. Si tienes que lidiar con tus mierdas, así es la vida. Lo pillo. Pero no pedirle a la gente que deje su trabajos, su estabilidad, sus sueños, por lealtad a ti. Y si no lo hacen, empiezas a criticarlos de todas las formas posibles. Luego tomas el dinero del hijo de un multimillonario para volver al negocio que abandonaste y sigues intentando hundir nuestra compañía, hasta que ese hijo del multimillonario ya no quiere pagarte más. Ahora quieres volver y tomar nuestro dinero y portar la bandera. No te puedo decir el asco que siento por CM Punk».