La muerte de Jay Briscoe alteró un segmento de NXT

La sorpresiva y lamentable noticia del fallecimiento de Jay Briscoe ocurrió mientras NXT estaba en vivo en su show semanal. Y eso, alteró indirectamente la realización de un segmento que ya estaba planeado, y en donde The New Day iban a hacer un funeral.

No se sabe mucho, pero dicho funeral sería para los Pretty Deadly (Kit Wilson y Elton Prince), quienes perdieron hace una semana la oportunidad de volver a retar a The New Day por el Campeonato de Parejas NXT. Dicho segmento también podría ser la forma en que NXT sacaba de pantalla a Pretty Deadly para poder ser ascendidos al elenco estelar.

► Muerte de Jay Briscoe alteró los planes para NXT

Sin embargo, según reporta John Pollock de POST Wrestling, ante la noticia de la muerte de Jay, decidieron remover este segmento de última hora:

New Day was scheduled to host a funeral segment on NXT on Tuesday night – this segment was changed after the news of Jay Briscoe's passing, per sources — John Pollock (@iamjohnpollock) January 18, 2023

“The New Day estaba programado para presentar un segmento de un funeral en NXT el martes por la noche. Este segmento se cambió después de la noticia del fallecimiento de Jay Briscoe, según las fuentes”.

De hecho, en la foto antes publicada se puede ver a Kingston y a Woods vestidos como si fueran para un funeral, por lo que se confirma esta versión dada por Pollock.

Ya a nivel luchístico, se programó un combate para el próximo 4 de febrero en el especial NXT Vengeance Day 2023. The New Day expondrá su título ante Gallus y Pretty Deadly en una triple amenaza.

En redes sociales, los fans han halagado a WWE porque consideran que se hubiera visto mal el haber hecho este segmento del funeral, cuando ya estaban enterados del fallecimiento de Jay Briscoe.

There was a planned NXT segment tonight where New Day would hold a "funeral" for Pretty Deadly's title shot. When word of Jay Briscoe's passing emerged, New Day and Shawn Michaels nixed the segment, and Michaels added the Vic Joseph tribute of Briscoe to the show. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 18, 2023

“Había un segmento de NXT planeado para esta noche en donde The New Day le iba a hacer un ‘funeral’ a las posibilidades de Pretty Deadly de tener una lucha titular contra ellos. Cuando se supo la noticia de la muerte de Jay Briscoe, The New Day yShawn Michaels cancelaron el segmento, y Michaels añadió el que Vic Joseph hiciera el tributo a Briscoe en el show”.