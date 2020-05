► La muerte de George Floyd conmovió a Nikki Bella

Las protestas sociales tras la muerte del afroamericano George Floyd en los Estados Unidos, no cesan. Al contrario, ya se ha extendido a otras ciudades, como Miami. Dichas protestas eran de esperarse, pues el odio irracional que provoca el racismo se acumula como en una olla de presión.

Roman Reigns ya se pronunció al respecto abogando por el fin del racismo, y ahora es el turno de Nikki Bella, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, envió un emotivo mensaje a sus fans para que se mantengan seguros:

Everyone please stay safe. Praying for all of you. Remember your soul is so beautiful. Don’t let them shine darkness in your light. Keep on shining. We all will become ONE. “One Love. One heart. Let’s get together and feel all right.” Once and for all.

❤️N #BlackLivesMatter pic.twitter.com/4r7gT30FEo