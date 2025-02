Recientemente, Jey Uso fue entrevistado por el ex Campeón Mundial de Peso Completo UFC, Daniel Cormier, para su video podcast.

Allí, le preguntaron cuál era su motivación detrás de buscar su objetivo de convertirse en campeón mundial en WrestleMania 41, tras ganar el Royal Rumble 2025.

► Cuestión de honor familiar, la motivación de Jey Uso para WrestleMania 41

Y allí, Jey Uso respondió que más allá de lo obvio de ser campeón, su deseo es entrar en una selecta lista de luchadores de su familia que han podido ser campeones mundiales.

Pues, aunque la familia Anoa’i tiene muchísimos gladiadores en su historia, solo tres han podido ser campeones mundiales. Estas fueron sus interesantísimas palabras:

«Ojalá, hermano, pueda llevarme esta victoria. No sé contra quién voy a luchar, Uce, pero mi papá nunca fue campeón mundial, mi tío Umaga tampoco lo fue.

«Solo Roman Reigns y Yokozuna lograron eso, y en cuanto a ganar el Royal Rumble, solo lo hicieron Roman Reigns, Yokozuna y The Rock.

«Ahora podría unirme a esos tres, hermano… Me siento honrado de estar en esta posición, Uce, y no voy a dejar que nada me detenga. Solo sé que estoy agradecido por esto, hermano, y no voy a decepcionar a nadie. Quiero hacerlo por la gente».