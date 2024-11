El aspirante al título de peso ligero de la UFC Michael Chandler cree que su «integridad» fue puesta en duda injustamente tras su derrota a principios de este mes.

Dos años después de su derrota por sumisión ante Dustin Poirier en el Madison Square Garden, Chandler protagonizó su esperado regreso al mismo recinto el 16 de noviembre, enfrentándose de nuevo a Charles Oliveira en el evento coestelar del UFC 309.

El ex campeón de Bellator, que ya había sufrido una memorable remontada de «do Bronx» en su enfrentamiento por el título de 2021, aspiraba a redimirse en Nueva York.

Pero «Iron» se quedó muy corto en la noche de la pelea, con Oliveira asegurándose una convincente victoria por decisión tras cinco asaltos dominantes del brasileño.

Como ocurrió tras su revés contra «El Diamante», Chandler ha sido acusado de buscar ventajas fuera de los límites del reglamento, con denuncias de agarres en la valla, golpes en los ojos y atroces golpes en la nuca llenando las redes sociales.

Sin embargo, según Chandler, la afirmación de que cometió faltas sistemáticamente en el UFC 309 fue una mentira creada por los que estaban sentados junto a la jaula con el micrófono en la mano.

Durante una aparición en el episodio del miércoles de Ariel Helwani Show en Uncrowned, Chandler comentó cómo sus acciones fueron comentadas por Jon Anik, Joe Rogan, y Daniel Cormier después de volver a ver la transmisión.

«Verlo por televisión no fue tan atractivo para mí», dijo Chandler. «Un poco del comentario (me molestó) cuando se trata de algunas de las cosas que estaban diciendo – la mala interpretación de lo que es la parte posterior de la cabeza por las Reglas Unificadas de Artes Marciales Mixtas, la mala interpretación de lo que es agarrar la jaula, y un par de cosas diferentes.

«Soy un tipo honesto. Trato de vivir bastante lleno de integridad y lleno de honestidad, y una narrativa que se ha pintado no es muy interesante para mí. No estoy muy contento con ello», continuó Chandler. «No voy a decir que no hice nada malo. … (Pero) el 90 por ciento de los tiros al menos, la mayoría de ellos … todos ellos, mi mano, mi puño estaba atrapando la oreja. Si tocas la oreja, eso no es la nuca. … Un árbitro que estaba a dos pies de distancia nunca dijo nada al respecto. Luego tienes a los comentaristas a 35 pies diciendo que es la nuca».

Esos golpes controvertidos se produjeron en el último asalto, cuando Chandler disfrutó de su único éxito de la pelea. Teniendo eso en cuenta, calificó su actuación con un «2 sobre 10» durante la misma entrevista con Helwani.

Y aunque mantuvo su reputación de animador en los últimos momentos del UFC 309, el resultado ha dejado a «Iron» con un récord perdedor de 2-4 en el octágono, algo que intentará rectificar en 2025.