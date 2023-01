La molestia de Michael Bisping con Logan Paul

El ex campeón de la UFC Michael Bisping envía una firme advertencia a Logan Paul tras los comentarios del estadounidense.

Los hermanos Paul tienen el mérito de ser unos maestros a la hora de provocar respuestas a quienquiera que sea el destinatario de sus comentarios agraviantes y parece que pueden buscar pelea con casi cualquiera. Esta vez fue Bisping quien reaccionó.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Bisping ha tenido palabras para los hermanos Paul, anteriormente compartiendo e intercambiando palabras con Jake, el hermano menor de Logan. Esto fue después de que Paul que había intentado una pelea con Bisping, que en este punto había estado retirado varios años, más de 40 años de edad, y por supuesto, tiene un ojo.

► Michael Bisping apunta a Logan Paul

Bisping se enfadó por los comentarios realizados por Paul, ya que el joven de 27 años afirmó frívolamente que vencería a un “viejo” Bisping en una pelea. Paul, por supuesto, hizo la transición al boxeo, luchando contra el también influencer ‘KSI’ y Floyd Mayweather, sin ganar ninguna de estas peleas en demostraciones de habilidad amateur.

“Bobby Lee está lanzando nombres a Logan Paul y [preguntando] si los vencería o no en una pelea y él dijo: ‘Sí, vencería a Michael Bisping, es viejo”, dijo Bisping en su podcast. “Logan Paul, tío, no sabes de lo que estás hablando. No voy a sentarme aquí y hacerme el duro. Pero el camino en el que hemos estado y el camino en el que tú has estado… Es un camino diferente”.

“No quieres estar encerrado en un callejón oscuro conmigo. Te arrancaré la p*ta cabeza, Logan. Me arrestarán por homicidio involuntario”.

Paul sigue llamando la atención a algunos de los más grandes de los deportes de combate, como Paddy Pimblett. Esto también sigue a la reciente controversia que involucra al YouTuber supuestamente involucrado en una estafa de criptomoneda.