La molestia de Ian Machado Garry con UFC

La reciente reorganización en la cima de la división de peso welter de la UFC no ha sentado demasiado bien a Ian Machado Garry.

La estrella irlandesa (15-1 MMA, 8-1 UFC) se ha quedado fuera, ya que los organizadores de la UFC sacaron a Jack Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) del evento principal del UFC Londres de este fin de semana, y en su lugar lo insertaron en una pelea por el título del peso welter contra el actual campeón Belal Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) en el UFC 315 en mayo.

Machado Garry peleó por última vez en el UFC 310, en diciembre, y perdió por la mínima ante Shavkat Rakhmonov (18-0 MMA, 7-0 UFC), que muchos creían que sería el siguiente en disputarle el título a Muhammad.

► La molestia de Ian Garry: «Se lo dan a un tipo que lleva lesionado un año»

Tras la lesión de Rakhmonov, Della Maddalena recibió la llamada para enfrentarse a «Remember The Name», algo que no ha sentado nada bien a «The Future».

«Tuve una charla con mi agente. Le llamé cuando me enteré, cuando me dieron la noticia, y me quedé lívido. Todavía lo estoy a día de hoy», dijo Garry en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

«Tuve una pelea de aspirante número uno en la que el tipo (Rajmonov) ahora tiene que someterse a una reconstrucción de rodilla y estará de baja un año. Pero no es culpa mía. No le apuñalé la rodilla 20 veces ni le arranqué la pierna. No estoy peleando por el título mundial, porque vengo de una derrota, y se lo están dando a un tipo que ha estado lesionado durante un año y piensan que es más emocionante, pero se equivocan.

«La pelea por el título mundial iba a ser Shavkat Rakhmonov contra Belal Muhammad, pero parece que Shavkat está lesionado. Me pregunto cómo ha podido ocurrir [muestra una imagen de Garry atacando la rodilla de Rakhmonov]. Ahora traen a un tipo que no ha peleado en un año porque le han operado el antebrazo porque se lo rompió en su última pelea, no ha peleado en mucho tiempo, no ha estado activo. Así que se lo dan a Jack Della Maddalena para que pelee contra Belal Muhammad porque vengo de perder. No pasa nada. Os cogeré a todos. Sois todos míos».

Della Maddalena tenía previsto enfrentarse al ex campeón del peso welter Leon Edwards (22-4 MMA, 14-3 UFC) en el evento principal del UFC Fight Night de este sábado en Londres, Inglaterra, pero ahora ha sido sustituido por Sean Brady (17-1 MMA, 7-1 UFC). El UFC 315 se celebrará en Montreal (Canadá) el 10 de mayo.