La molestia de Deiveson Figueiredo con UFC

Deiveson Figueiredo también expresó su descontento con el emparejamiento que le habían dado contra el número 9 del ranking, Manuel Kape, que actualmente lleva una racha de tres victorias en la división.

«Admito que no lo entendí», declaró Figueiredo. «La UFC me ha colocado en el puesto número 9 del peso mosca, y no lo entiendo, ya que yo soy el número 1. Espero pelear con uno de los mejores. Espero pelear con uno de los cinco primeros [pesos mosca]. No tengo prisa por recuperarme de mi lesión. Hablé con mi mánager y le pedí que pidiera a la UFC que me diera a alguien del top-5 y que dejara pelear a todos los demás«.

En cuanto a contra quién le gustaría pelear cuando vuelva a estar en plena forma, Figueiredo sugirió a Kai Kara-France, número 3 del ranking, o a Brandon Royval, número 4, como posibles opciones.

«Kai Kara-France es alguien con quien quiero pelear, pero desgraciadamente ya tiene un combate reservado», declaró Figueiredo. «Y también está el tipo que noqueó a Matheus Nicolau [Brandon Royval], otro gran tipo para pelear conmigo. Espero que la UFC me ofrezca a uno de ellos. Creo que me lo merezco. No pido una oportunidad por el título, sino alguien entre los cinco primeros».

