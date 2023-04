La molestia de Beneil Dariush con UFC

La oportunidad de Beneil Dariush de luchar por el título de peso ligero de la UFC sigue retrasándose, y eso empieza a ponerle nervioso.

El enfrentamiento crucial del máximo aspirante a las 155 libras contra el ex campeón Charles Oliveira (33-9 MMA, 21-9 UFC) en el UFC 288 se canceló después de que Oliveira se retirara del combate del 6 de mayo por lesión.

Dariush (22-4-1 MMA, 16-4-1 UFC) sugirió a la UFC que le dieran la próxima oportunidad de enfrentarse al campeón del peso ligero, Islam Makhachev, pero la respuesta de la promoción casi hizo perder la cabeza a Dariush.

“La verdad es que me enfadé bastante en ese momento”, dijo Dariush a The Schmo. “Me tomé un minuto para calmarme. Así que entré y básicamente les dije: ‘Oye, si ese es el caso, si él no está disponible, déjame pelear con Makhachev en, digamos, julio o agosto’ Pero ellos dijeron: ‘No, tenemos que guardar a Makhachev para octubre para el cartel de Abu Dhabi’. Realmente no quiero esperar hasta octubre, pero todavía quiero luchar por el cinturón. Así que dije: ‘Vale, ¿por qué no lo hago en octubre?

“Básicamente, la forma en que lo ponen es como – yo no soy el contendiente N º 1 es la forma en que lo ponen. Dijeron que hay gente por delante de mí, y señalaron específicamente a Dustin Poirier. En ese momento, yo estaba a punto de voltear una mesa. Estaba a punto de seguir el consejo de Justin Gaethje. Sabes que dijo: ‘Si Dariush no consigue la oportunidad por el título, nos amotinaremos’. Estuve muy cerca de eso”.

La UFC todavía está dispuesta a volver a reservar a Dariush contra Oliveira, y como Dariush quiere mantenerse activo, la idea le parece bien.