La Mole 2026: leyendas de la lucha libre invaden el Lucha Alley en su 30 aniversario

La Mole Convention celebrará su edición número 30 con una fuerte presencia de figuras de la lucha libre mexicana dentro de su ya tradicional Lucha Alley.

El evento se realizará del 13 al 15 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde los aficionados podrán convivir con luchadores históricos, obtener autógrafos y tomarse fotografías con varios de sus ídolos.

► Herederos y nuevas generaciones también estarán presentes

Entre los invitados confirmados se encuentran leyendas como Blue Demon Jr., Villano IV, Tinieblas, Super Astro, Dos Caras, Dr. Wagner Jr. y Solar, nombres que han marcado distintas épocas dentro del pancracio nacional.

El Lucha Alley también contará con la participación de herederos y representantes de generaciones más recientes que continúan con el legado de la lucha libre. Entre ellos figuranHijo de Silver King, Mystique, Sicodélico, Rey Misterio “El Heredero”, y otros luchadores veteranos como Espectro Jr., Máscara Sagrada, Misterioso y Volador.

La lista continúa con nombres como Halloween Jr., Axel, Simón Blanco, Latin Lover y Black Shadow Jr., quienes estarán conviviendo con el público durante los tres días del evento.

► Nación Lucha Libre realizará anuncio especial

Como parte de las actividades relacionadas con la lucha libre, el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas se llevará a cabo una conferencia de prensa de Nación Lucha Libre en el Salón Pepsi Black. Durante esta presentación se darán a conocer detalles sobre su próxima función programada para el 28 de marzo.

Entre los anuncios previstos se encuentran información sobre La Copa NLL, los luchadores confirmados para la cartelera y algunas sorpresas adicionales que formarán parte del evento.

► Invitados internacionales y figuras de la cultura pop

Además del espacio dedicado al pancracio, La Mole 30 Aniversario contará con la presencia de invitados internacionales del mundo del cine, la televisión y los cómics. Entre los más destacados se encuentran Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, protagonistas de la serie Smallville.

También asistirán Frankie Muniz, recordado por su papel en Malcolm el de en medio; Bin Furuya, actor vinculado a Ultraman; John Boyega, de la saga Star Wars; y Alyson Sullivan, de Power Rangers. A ellos se suman artistas de cómics como Scott Snyder, Marc Silvestri y John Romita Jr., entre muchos otros invitados.

Con esta combinación de lucha libre, cómics, series y cultura geek, La Mole 2026 tendrá un evento muy completo para todos los asistentes.