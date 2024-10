La misión que tiene AEW a juicio de Wheeler Yuta

Wheeler Yuta, integrante del Blackpool Combat Club, los autoproclamados nuevos jefes de AEW, explica cuál es la misión culturan que persiguen en la casa Élite.

► La misión que tiene AEW

«Creo que es lo que dijimos, es recuperar esa pasión, recuperar ese fuego. Creo que la mayoría de los chicos lo tienen, pero es algo en lo que estamos en una misión a nivel de empresa: construir esta cultura de salir ahí y darlo todo cada noche. Creo que lo hacemos, en su mayoría, pero seguir construyendo y fortaleciendo esa cultura en la que todos estamos en el mismo equipo. Creo que es algo que ya hemos estado haciendo, pero es algo en lo que siempre podemos mejorar. Así que creo que seguir impulsando eso hacia adelante es algo que espero que podamos lograr», dice el luchador en The Mark Hoke Show.

Desde finales de 2023, el término «restore the feeling» ha estado mucho en boca de profesionales y fanáticos de «Where The Best Wrestle».

«Esto se siente más grande que yo. Por Ricky, por Private Party, por Moriarty, por Take, por Anna, por Darius, por Ethan, por Action, por Stoke, quizás incluso por Sammy y Yuta. Tomamos AEW de nuevo y la llevamos hacia el futuro. De la manera adecuada. Recuperar sensaciones«, comenta Daniel García antes de luchar con MJF en Dynamite el 8 de noviembre. Y su oponente añadía: «No pegué ojo. Estoy con muchísimo dolor y no estoy cómodo. Pero es miércoles. Tenemos un show que hacer. Lo escucho todo. Lo leo todo. Me doy cuenta de todo. Estoy completamente despierto en todos los sentidos. Vamos a recuperar sensaciones».

Casi un año después, ese sentimiento, esa pasión, ese fuego, ¿se ha recuperado?