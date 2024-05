La meta a largo plazo de Cody Rhodes en la WWE

Un luchador tan ambicioso como Cody Rhodes no tiene solo una meta. Dicho esto, ciertamente el «terminar su historia» ha sido su foco durante los más de dos años que ha pasado en la WWE desde su retorno. En cambio, ahora que lo ha hecho, ¿qué sigue para el Campeón Indiscutible? De momento, sin una gran historia ni tampoco un leitmotiv importante, exponer el título ante AJ Styles tan pronto como este sábado 4 de mayo en Backlash: France.

► Cody Rhodes quiere ser el más rentable

Pero en realidad el «American Nightmare» sí tiene otra meta, o una más, podríamos decir: ser la Superestrella de WWE más rentable de la historia.

«Uno de mis objetivos, y creo que tengo dos metas en particular que realmente me he propuesto porque soy una persona que piensa en objetivos a largo y corto plazo. Un objetivo a largo plazo para mí es convertirme en el talento más rentable que WWE haya tenido. Sé quiénes están en ese grupo. Tus Austin 3:16 [Steve Austin], tus John Cena con Hustle, Loyalty, Respect, sé lo que he estado haciendo y sé durante cuánto tiempo debo seguir haciéndolo para que este objetivo se convierta en realidad.

«Ese es un objetivo un poco más interno y no tan glamoroso, pero incluso hoy en día, me gustaría darle a WWE todo lo que tengo porque siento que se me ha dado tanto desde WrestleMania XL. Claro, trabajamos duro para ello y lo ganamos, y sí creo que soy la persona adecuada para el trabajo, pero me gustaría asegurarme de que, cuando llegue el momento, los deje en el mejor lugar posible en el que hayan estado», dice Cody en Cheap Heat with Peter Rosenberg.

► El menú de Backlash: France