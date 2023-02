La ‘mentira recurrente’ de Dana White

El periodista de MMA Ariel Helwani ha llamado a Dana White por una “mentira descarada” a raíz de la salida de Francis Ngannou de la UFC.

Durante una reciente entrevista con Helwani, Ngannou rechazó las declaraciones de White en la rueda de prensa. Además de señalar que en un escenario ideal la UFC habría accedido a sus demandas, el camerunés afirmó que estaba dispuesto a enfrentarse a Jon Jones en marzo si llegaba a un nuevo acuerdo.

“Eso es una mentira descarada. Eso es una mentira”, dijo Helwani. “¿No crees que Nathan Díaz no quería estar allí? ¿Crees que Al Iaquinta quiere estar allí? ¿Crees que Luke Rockhold (quería) estar allí? ¿Crees que Francis Ngannou quería irse hace mucho tiempo? Eso no es verdad. Él dice eso, pero eso no es cierto.

“No puedes llamar a la UFC en este momento y decir: ‘No quiero estar aquí’, y te dejan ir. No puedes hacer eso, tanto… que si se acaba tu contrato, si se acaban los cinco años de tu contrato… hay un año extra añadido como periodo de igualación”, continuó Helwani. “Imagínate eso. Imagina que Jalen Brunson es agente libre, agente libre sin restricciones, y sin embargo, durante todo un año, los Mavericks (de Dallas) pueden igualar cualquier oferta que reciba… ¡No puedes irte!“.

Helwani continuó añadiendo otro nombre a la lista de ejemplos que, según él, demuestran que el comentario de White es erróneo, señalando el bloqueo por parte de la UFC de un posible combate de boxeo benéfico entre el ex campeón de dos divisiones Georges St-Pierre y Oscar De La Hoya en 2021.

“Georges St-Pierre estaba retirado, quería pelear con Oscar De La Hoya por caridad en un combate especial de exhibición“, recordó Helwani. “‘No, no podemos hacer eso porque todavía tenemos nuestro período’. Eso no es cierto. Eso es absolutamente falso… A menos que quieran (dejar marchar a un luchador)”.