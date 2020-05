Nunca ha dejado de estar presente a lo largo de sus 30 años de carrera dentro de WWE. Pero en estos días puede decirse que The Undertaker vuelve a ser el luchador más en boga de la industria, a raíz de la serie documental estrenada hace una semana en WWE Network, 'Undertaker: The Last Ride', que hoy libera su segundo capítulo.

A fin de conceder promoción a esta interesante obra audiovisual (que algunos califican hiperbólicamente como mejor documental luchístico de la historia), nombres adscritos a WWE y cercanos al protagonista no cesan durante estas semanas de comentar esta apertura en canal del hombre detrás del mito, Mark Calaway. Así, ahora le toca el turno a Shane McMahon, quien contó a ESPN una interesante anécdota, ya revelada por Bruce Prichard años atrás, que se remonta a los inicios de Taker en McMahonlandia.

► The Undertaker y el Tombstone de la polémica

Bajo el PPV Survivor Series 1991, a un año de su debut oficial en WWE (entonces WWF), Taker obtuvo su primera oportunidad por el magno cetro del Imperio McMahon, ante nada más y nada menos que Hulk Hogan. E indicativo de la enorme apuesta de la empresa por él, "The Phenom" salió vencedor, gracias a la intervención de Ric Flair, quien situó una silla contra la que cayó la cabeza de "The Inmortal" al recibir un Tombstone Piledriver.

Un movimiento que, según cuenta Shane McMahon, poco gustó a Hogan. Tras el combate, parece que el "Hulkster" fue a quejarse a la directiva de la poca seguridad con la que Taker lo ejecutó, quejándose de una supuesta lesión en el cuello que nunca tuvo lugar, pues apenas 72 horas después, volvió al ring. Falsa acusación que queda demostrada con la siguiente instantánea, donde puede verse que en todo momento Taker protegió a su rival.

La actitud de Hogan con los talentos al alza que intentaban robarle protagonismo es de sobra conocido, y parece que la animosidad entre él y The Undertaker fue considerable durante varios años a causa de este incidente. Por suerte, Vince McMahon nunca creyó las palabras de Hogan, aunque no afirmaríamos tal cosa cuando recordamos que apenas una semana después, el inamovible estelarista recuperó su cetro.