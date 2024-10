La mentalidad de RVD en 2024 para luchar en eventos

Con más de tres décadas de luchas a sus espaldas, habiendo triunfado en WWE, ECW o TNA, convertido en un icono de la lucha libre, contando 53 primaveras, y sin olvidar los numerosos y graves problemas de salud que ha sufrido, «The Whole F’N Show» Rob Van Dam no cuelga las botas todavía. En 2024, sin ir más lejos, ha tenido, de momento, siete combates, tres de ellos en AEW.

► La mentalidad de RVD

Y hablando en un episodio reciente de 1 of a Kind with RVD, el veterano dio a conocer a sus oyentes que se siente bien y explicó cuál es su mentalidad para aceptar fechas en este momento de su carrera. RVD sigue luchando en el circuito independiente, como siempre ha hecho, este año se le ha visto en WrestleCon y World Classic Professional Big Time Wrestling.

«Siempre he dicho que me pondré un precio en el negocio. Ese siempre ha sido mi… mis compañeros, o la manera tradicional en que se maneja la carrera de un luchador, dicen que lo que sube, debe bajar. Los luchadores suben, alcanzan su pico. Solo tienes cierta cantidad de golpes en la tarjeta de golpes. Y luego, generalmente, a principios de los 40, tu cuerpo empieza a desmoronarse, y tu valor también baja, ya no sales en TV. ¿Cuántos luchadores me dicen esto? El 90, 95% de ellos dicen: ‘Vamos, Rob. Ya sabes cómo es. Si no sales en TV, te olvidan rápido.’ No tanto para RVD. Pero entiendo que para la mayoría, eso es todo. No impactaste tanto las vidas de las personas como para que necesariamente siempre te recuerden o te destaques para ellos. En fin, los luchadores tienen sus años de auge. Luego, como dije, Sabu no quiere hacer otra cosa más que luchar, pero si así es, su valor baja, y siguen obteniendo lo que pueden, su precio baja, lo que pueden obtener baja, su valor baja. Es como un ciclo. Trabajan por menos, entonces les pagan menos, y luego valen menos, y mientras se mueven menos y van bajando, a veces tienes una historia como [Randy the Ram], lo que sea, todos conocemos a muchos luchadores así. Es porque se acostumbraron a ese estilo de vida, y no duró para ellos, y hay un choque duro al regresar a la realidad porque estaban adictos a estar frente a todos. La misma vieja historia una y otra vez, en diferentes grados, para la trayectoria tradicional de un luchador profesional».

«Entonces, para mí, siempre dije que creo que preferiría simplemente ponerme un precio fuera del negocio y mantener mi valor, mantener mi salud, seguir siendo capaz de hacer todo lo que puedo, sin importar si estuve en TV la semana pasada o no, y si no estoy en TV y no me contratan, entonces tal vez es porque quieren que trabaje por menos de lo que cobro, en cuyo caso simplemente salgo del negocio, por mi cuenta, sintiéndome increíblemente sano, y luego tener el resto de mi vida conmigo. Así que ese siempre ha sido mi plan, en lugar de ir bajando y bajando con el precio. ‘Estás envejeciendo un poco, no has estado en TV por un tiempo,’ pero eso nunca pasa. Siempre hay algo que sucede que vuelve a subir el valor de mi nombre. Incluso con solo estar en SmackDown, boom. De repente, la gente dice: ‘Sí.’ Pero siempre estoy listo para luchar, y el hecho es que, si el dinero no está para mí, está para alguien más, y si así es, pues genial. Pero aún así no voy a bajar mi valor hasta el suelo como lo han hecho muchos de mis compañeros. La gente siempre dice: ‘Oh, eres muy selectivo con para quién luchas, cosas así.’ El 95% de eso es que, si cumplen con mis requisitos de contratación, mi tarifa, entonces boom, estoy ahí, y hay suficientes de esos como para mantenerme tan ocupado como quiero, un poco más ocupado de lo que quiero. Así que hay suficientes para que los otros, si no pueden llevarme, no quiero trabajar para una compañía pequeña frente a 200 personas de todos modos, porque, ¿por qué querría hacer eso? La única razón para hacerlo sería si me pagas lo mismo que si hubiera 10,000 personas».