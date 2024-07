La mentalidad de Cody Rhodes: «¡Vete a la mierda!»

No respetada pero sí respetable es la manera en que cada luchador se comporte dentro de una compañía siempre y cuando no lastime a nadie. Realmente existen incontables tipos de mentalidad y también de resultados. Pero concretemos un poco: Cody Rhodes. Sin duda es ambicioso, ¿cómo si no hubiera triunfado en WWE, AEW, NJPW, ROH, TNA…? No todos lo son. Por ejemplo, alguno de sus antiguos compañeros en la casa Élite, como el Campeón Indiscutible comparte en Insight with Chris Van Vliet.

► La mentalidad de Cody Rhodes

En la entrevista, el «American Nightmare» recuerda cuando alguien le decía que no quería ser campeón mundial y revela qué pensaba entonces:

«Esto va a sonar cruel, y está bien si la gente lo toma como algo malo. Cuando estaba en AEW, muchos talentos me decían: ‘Sabes, no estoy interesado en ser Campeón Mundial.’ Y yo simplemente decía algo educado y seguía adelante. En mi mente, quería decir: ‘¡Vete a la M! Eres inútil’. Suena muy mal, pero esta es una industria competitiva — quizás no en las formas que la gente suele ver — pero deberías querer lo máximo. Al menos esa es mi mentalidad.»

Bryan Danielson decía recientemente que no quería ser Campeón Mundial de AEW, pero en su caso no por falta de ambición sino porque ya lo ha hecho todo en la lucha libre y considera que esa no debería ser su posición en la actualidad. Aún así, el «American Dragon» estará luchando por el título en All In. Curiosamente, en la compañía All Elite nunca ha sido monarca, aunque tampoco lo ha necesitado. Al contrario que Swerve Strickland, a quien el cinturón máximo le ha venido de maravilla.

