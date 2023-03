La mejor versión de Masha Slamovich se ve en GCW

A sus 24 años, Masha Slamovich es una de las más reconocidas y exitosas luchadoras independientes, no solo en el circuito estadounidense pues también trabaja en Europa y Japón. Tan solo en 2023 ha trabajado en una quincena de promociones, destacando New Japan Pro-Wrestling, IMPACT Wrestling, Westside Xtreme Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla o Game Changer Wrestling. Esta última es la que nos ocupa ahora, donde la guerrera de Moscú es Campeona Mundial GCW.

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) March 18, 2023