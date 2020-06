¿Cuál es la mejor lucha de la historia? Superestrellas de WWE eligen sus candidatas

Sobra decir que Edge y Randy Orton son dos competidores de primer nivel, y lo han demostrado a lo largo de sus dilatadas carreras dentro de WWE. Sin embargo, bajo la coyuntura actual, considerando que los años nunca pasan en balde y la calidad que hoy día se destila por cualquier rincón de la industria, jugar con la posibilidad de que el encuentro que "The Rated-R Superstar" y "The Viper" disputarán en Backlash 2020 sea "el mejor combate de lucha libre de la historia" resulta lógica carne de mofa.

Y a tenor de este choque, WWE ha publicado un nuevo vídeo de 'Pop Question', donde pregunta a varias Superestrellas por cuál creen que puede situarse en el primer puesto de luchas jamás realizadas (por supuesto, dentro de sus dominios). He aquí las elecciones.

► Dana Brooke no olvida a Batista

Drew McIntyre: Bret Hart (c) vs. Shawn Michaels, combate "Iron Man" por el Campeonato WWF en WrestleMania XII; Bret Hart vs. Stone Cold en WrestleMania 13; Natalya vs. Lacey Evans en Crown Jewel 2019.

Lacey Evans: ella misma contra Natalya en Crown Jewel 2019.

The Street Profits: cualquier combate protagonizado por ellos.

Dana Brooke: Triple H vs. Batista, combate "No Holds Barred" en WrestleMania 35

Byron Saxton: Hulk Hogan vs. The Rock en WrestleMania 18

Otis: Mankind (c) vs. The Rock, combate "I Quit" por el Campeonato WWF en Royal Rumble 1999

Tyler Breeze, Cedric Alexander y Elias: Shawn Michaels vs. The Undertaker en WrestleMania 25

Dolph Ziggler: él mismo contra Daniel Bryan en Bragging Rights 2010

Asuka: cualquiera con ella de protagonista

Al respecto del Edge vs. Orton de Backlash 2020, después de eliminarlo de su libro de estilo hace más de un lustro, WWE parece haber recuperado el término "wrestling", como puede comprobarse en el vídeo que nos ocupa.