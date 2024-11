El pasado mes, luego de hablar de aquel desenmascaramiento de Rey Mysterio en WCW, Tommy Dreamer determinó, ante los micrófonos de Busted Open Radio, cuál había sido, a su juicio, la peor decisión creativa en la historia de la lucha libre.

«Hoy todavía sigo diciendo que tal vez la peor decisión en la historia de la lucha libre fue el fin de La Racha de Undertaker. No creo que Brock [Lesnar] lo necesitara. La Racha era muy popular y muy taquillera para WrestleMania. Si lo piensas, [a Undertaker] aún le quedaban algunos combates. Cuando ampliaron WrestleMania a dos días, habrían tenido ahí un estelar garantizado donde no tenías que pensar mucho en lo que tenías, en quién iba a ser el siguiente rival. Yo nunca lo habría hecho. Brock no lo necesitaba, siempre hay que hacer algo así para alguien que lo necesite. Ojalá nunca hubiera ocurrido. Tal y como yo lo veo, Taker debería haber perdido sólo si hubiera sido su último combate».

► Una derrota productiva

Ahora, en el espectro opuesto, es el propio Undertaker quien comparte su particular Top 1 de decisiones creativas, charlando durante reciente edición de su podcast ‘Six Feet Under’.

Y no, «The Phenom» no escogió su derrota ante Brock Lesnar en WrestleMania XXX, sino la de Cody Rhodes ante Roman Reigns en WrestleMania 39, pues según su parecer, hizo más grande la posterior coronación de «The American Nightmare» este año en WrestleMania XL (créditos a Wrestling Inc. por la transcripción).

«A ver, Roman lo estaba haciendo muy bien antes de que Cody entrara en escena. Quiero decir, ya había tenido un tremendo reinado titular. Así que no sé si hubiera significado tanto sin Roman. A ver, Roman está en la cima de la cadena alimentaria… Creo que fue la mejor decisión que se ha tomado nunca».