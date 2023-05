La ‘mancha’ que podría tener McGregor en su legado

Michael Chandler cree que Conor McGregor mancharía su legado si su pelea no se materaliza.

Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) y McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) están saliendo de varias semanas de rodaje de «The Ultimate Fighter 31» que se estrena el 30 de mayo en ESPN y ESPN +, con la conclusión de la temporada fijada para el 15 de agosto después de los episodios semanales que se emiten los martes.

Se espera que la pareja luche en algún momento después de la conclusión de «TUF 31», pero con McGregor aún tiene que volver a entrar en la Agencia Antidopaje de EE.UU. (USADA) piscina de pruebas de drogas. Mientras tanto, el irlandés se mantiene ocupado, ya que ha pasado las últimas semanas en los EE.UU. asistiendo al evento de boxeo Gervonta Davis vs. Ryan García, y luego apareció el pasado fin de semana en el BFKC 41 en Colorado para un enfrentamiento viral con Mike Perry en el ring.

No hay un calendario para su regreso, y en este punto la pelea podría retrasarse seriamente o correr el riesgo de no producirse en absoluto. Pero Chandler opta por creer lo contrario.

«Creo que va a volver», dijo Chandler a ESPN. «Sería una gran mancha en su legado, llevar a todo el mundo por un camino, hacer que la gente piense que va a volver, y luego acobardarse al final y hacerlo sólo por la publicidad. Eso, para mí, grita inseguridad, y él está tratando de mantenerse relevante en lugar de ver a través de su compromiso.

«Podría estar muy equivocado al respecto, y si lo estoy, me sorprendería y, francamente, me decepcionaría, pero también, no voy a sentarme aquí echando pestes de mi manager, echando pestes de Dana (White) y Hunter (Campbell), llamándoles todo el tiempo, ‘Oye, ¿cuándo vamos a hacer algo?».

La estipulación de la USADA para un peleador en la posición de McGregor que se retiró del programa de pruebas anteriormente es que debe entrar en el grupo de pruebas durante al menos seis meses antes de competir. McGregor no ha luchado desde que se rompió la pierna en la derrota TKO ante Dustin Poirier en julio de 2021, desde entonces ha salido de la piscina de pruebas.

McGregor dijo recientemente que solo necesita dos pruebas limpias y sería elegible para pelear, pero la USADA respondió diciendo que, como todos los demás, McGregor tendrá que estar en el grupo durante seis meses, así como proporcionar pruebas limpias. Si se hace una excepción con McGregor, Chandler dice que estaría de acuerdo.

«Podría verlo muy bien siendo sólo dos pruebas limpias», dijo Chandler. «No tengo ningún problema con que sean dos pruebas limpias. No me importaría. Si haces dos pruebas limpias, me parece que estás limpio. En este momento, ¿quién soy yo para decir cuáles son las estipulaciones? Estoy listo para que sea absuelto o al menos obtener esa respuesta. En este momento, no tenemos una respuesta».