La Magnífica gana la Copa Irma González antes del duelo de apuestas en Homenaje a Dos Leyendas

Antes de enfrentarse en un duelo de apuestas en Homenaje a Dos Leyendas, Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica se midieron en un combate especial con la Copa Irma González en juego, un enfrentamiento que sirvió como antesala al esperado choque entre las tres gladiadoras.

La rivalidad quedó clara desde el inicio, pues ninguna de las participantes estaba dispuesta a ceder terreno en un combate donde el orgullo también estaba en juego.

► Combate intenso rumbo a Homenaje a Dos Leyendas

El encuentro comenzó con Marcela siendo atacada por sus dos rivales, quienes intentaron aprovechar la superioridad numérica para dejarla fuera de combate rápidamente. Sin embargo, la experimentada luchadora resistió el castigo inicial y logró mantenerse en pie.

La lucha pronto se convirtió en una auténtica guerra entre las tres competidoras, con intercambios constantes de ataques y castigos que evitaron que alguna pudiera tomar una ventaja clara.

Durante varios minutos el dominio cambió de manos en distintas ocasiones, con cada una de las gladiadoras buscando la oportunidad para cerrar el combate.

► Momentos Clave

En la recta final, La Magnífica logró aislar a Princesa Sugehit y comenzó a castigarla con una serie de ataques enfocados en los brazos. Tras debilitarla con un par de llaves que mermaron su resistencia, consiguió llevarla a la lona y asegurar el conteo de tres para quedarse con la Copa Irma González.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de La Magnífica aumenta la tensión rumbo a Homenaje a Dos Leyendas, donde ella, Marcela y Princesa Sugehit se enfrentarán en un duelo de apuestas que promete ser uno de los momentos más intensos del evento.