La vez que la mafia intervino en la lucha libre

Lou Albano fue un icónico mánager y luchador convertido en una figura famosa del pro wrestling desde los años 60 hasta los 80, durante los tiempos del Rock ‘n’ Wrestling, ayudando a establecer no solo la entonces WWWF en la cultura pop sino la propia industria. También fue conocido como actor, apareciendo en videos de Cyndi Lauper o en la serie de Super Mario Bros. Super Show, donde puso su voz a Mario.

En aquella época, muchos territorios de lucha libre estaban sujetos a influencias de la mafia, especialmente en ciudades como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Albano, rostro destacado en la Costa Este (especialmente con Vince McMahon Sr.), estuvo rodeado de un entorno donde esas influencias existían, aunque él no ha sido acusado ni investigado formalmente. Aún así, siempre hubo cierto runrún a su alrededor.

Por ejemplo, algunos luchadores, como el también legendario Bret Hart, bromeaban con que «no convenía meterse con Lou» porque «podía hacer una llamada», o dijeron en ocasiones que Albano era “respetado en la calle” y tenía “contactos”. Esto nos lleva a cuando él y Tony Altomare formaron un equipo llamado The Sicilians que justamente estaban influenciados por ese mismo mundo criminal.

