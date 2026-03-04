La luchadora española Sara León debuta con ROH esta semana

Cuando un país se te queda pequeño, lo mejor que puedes hacer es ampliar horizontes. Eso pensó Sara León, tras ocho años de carrera sobre la escena española, mudándose a los EE.UU. el pasado verano. Y de momento, parece no irle nada mal.

Porque a su conquista del Campeona Nova de la promotora SHINE Wrestling tres meses atrás y a su participación en el «Lodestone Camp» organizado por Bayley en diciembre, ahora llega un nuevo paso en la carrera de León: su estreno bajo los focos de ROH.

Implicación que ya conocíamos, pues tuvo lugar el domingo, durante las más recientes grabaciones de la empresa, primeras sobre el que parece es su nuevo hogar, los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU), y que se emitirán, sin mayor dilación, mañana jueves vía HonorClub. Enorme estreno para «The Red Lion», ante Persephone, una de las principales estrellas del CMLL, quien también tiene contrato con AEW y buscará este viernes en la Arena México arrebatarle a Mercedes Moné el máximo oro femenil de la casa azteca.

Nunca antes una luchadora española había competido para ROH. León marca así nuevo hito en el pancracio femenil de dicho país, llevando su internacionalización un paso más allá y recogiendo el testigo de La Dragonita y María de la Rosa, gladiadoras que, entre otros escenarios, hicieron de las suyas sobre Stardom o wXw.

► ROH on HonorClub (05-03-2026): cartel anunciado

He aquí todo lo que ha concretado por ahora ROH de cara a la inminente nueva edición de su programa semanal.

Persephone stays on the hunt in the Women’s division against newcomer @Sararedlion!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/EPgVVczBT7 — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) March 4, 2026