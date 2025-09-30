La lucha se hace: el nuevo documental de Canal 14

El Canal Catorce lanzó su nueva barra de contenidos “Lo que te mueve está en Canal 14”, integrada por 12 producciones originales que buscan acercar a la audiencia a temas de interés público desde una mirada cultural, histórica y social.

Entre las novedades destaca el estreno de “La lucha se hace”, un documental que celebra a la lucha libre mexicana como una de las expresiones culturales más representativas del país. La serie se estrenó el pasado 21 de septiembre, en el marco del Día Nacional de la Lucha Libre, bajo la dirección de César Uriarte y la producción de Christopher Alcántara.

►La Lucha se Hace, el documental

El documental recorre algunas de las arenas más emblemáticas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, contando las historias, rivalidades y personajes que han forjado la tradición de este deporte-espectáculo. Entre los recintos que aparecen se encuentran:

La producción ofrece una mirada íntima y nostálgica de la lucha libre como un fenómeno social y cultural que trasciende generaciones.

Puedes ver todos los capítulos en este link.

► Una temporada con 12 estrenos en el Canal Catorce

Además de “La lucha se hace”, la nueva programación de Canal 14 incluye títulos como Ama de casa, Caminar el país, Cartas para la libertad (Temporada 2), La vida alrededor de la pelota, Luis Javier Garrido: El Antipríisto y Madera 1965: Primeros vientos.

Durante la presentación oficial, Jenaro Villamil, encargado del despacho de la Presidencia del SPR, destacó que la labor del canal ha sido “contribuir a la construcción de la memoria histórica y política”. Por su parte, Sandra Ortega Tamés, directora del Canal Catorce, subrayó que los estrenos refuerzan la identidad del canal como un medio público nacional “con causas”.

Los nuevos programas podrán seguirse en la señal 14.1, las redes sociales del canal, como Youtube y la plataforma MXPlus (mxplus.tv).