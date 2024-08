La lucha que querría Rhea Ripley en WWE Bad Blood

WWE Bad Blood 2024 está programado oficialmente para el 5 de octubre en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia. Así, a este icónico evento premium de finales de los 90 le llegará el turno después de Bash in Berlin (31 de agosto) y antes de Crown Jewel (2 de noviembre). Asimismo, apenas acaba de realizarse SummerSlam, por lo que es una completa incógnita qué va a pasar en cualquiera de estos shows. No obstante, podemos imaginar, especular, prever.

BAD BLOOD is BACK! 👀 SATURDAY, OCTOBER 5

📍 ATLANTA

🎟️ TICKETS ON SALE FRIDAY, JULY 19th pic.twitter.com/jy5ZqBk8O2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

► ¿Rhea Ripley vs. Liv Morgan en Hell in a Cell?

Por ejemplo, habida cuenta de lo ocurrido en «The Biggest Party of the Summer», está claro que Rhea Ripley va a continuar persiguiendo a Liv Morgan y el Campeonato Mundial, así como también vengarse del traicionero Dominik Mysterio. Bad Blood («Mala sangre») parece el lugar ideal para una segunda lucha. O para una trilogía. Y precisamente -mientras hablaba recientemente con Haley Miller de Comic Book– la ex campeona compartía una interesante idea:

«Me encantaría un Hell in a Cell. Creo que si tuviéramos un combate en Bad Blood, tendría que ser entre Liv Morgan y yo. Eso, si ella sobrevive a SummerSlam. Esta vez no puede escapar porque es un combate real», decía Rhea antes de SummerSlam.

Justamente, para evitar cualquier intromisión de «Dirty Dom», una lucha en la celda infernal no solo podría ser fantástica sino que tendría sentido.

Embed from Getty Images

¿Qué quieres que siga para la rivalidad de Liv Morgan y Dominik Mysterio con Rhea Ripley?

Embed from Getty Images