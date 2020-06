Principalmente, la falta de libertad creativa fue el motivo de que el entonces conocido como Dean Ambrose no renovara con WWE y saliera de esta empresa poco después de WrestleMania 35 el año pasado. A lo largo de numerosas entrevistas concedidas una vez "liberado" de esa prisión, el ahora Jon Moxley ha dejado bastante claro que la casa regentada por Vince McMahon hace gala de excesivo control sobre sus talentos, hasta el punto de asegurar que sentía que estaba mintiendo a los fans.

«Tenía que trabajar con esos estúpidos guiones. Tenía que decir cosas como: '¡Te voy a arrancar la cabeza en Hell in a Cell!'. Yo pensaba: 'No, no lo voy a hacer. Sé que no lo voy a hacer. Sé que no va a haber sangre. Estoy mintiendo. Estoy mintiendo a los fans».