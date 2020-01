El lunes pasado Becky Lynch se sentó con Asuka para discutir acerca de su combate por el Campeonato Femenil Raw en Royal Rumble 2020. El segmento no finalizó bien para la irlandesa pues la japonesa le lanzó a la cara su rocío verde. La semana que viene veremos el último episodio de esta trama antes de la celebración del PPV, lo cual ocurrirá el 26 de enero.

Pero antes de que eso ocurra la reina de la marca roja acudió como invitada al evento Digital Trends Live en la CES 2020, donde hizo muchas declaraciones interesantes que vamos a resumir a continuación.

Sus luchadores favoritos de la infancia

«Cuando era una niña pequeña -sé que todos dicen que no puedes alentarlos a ambos- adoraba a The Ultimate Warrior y Hulk Hogan «.

Roman Reigns

«Roman Reigns es un espécimen que impone tanto que nunca piensas en la vulnerabilidad que existe dentro de él. Es una inspiración tan grande para tanta gente . Es un ejemplo a seguir. Después de la leucemia volvió más fuerte que nunca. No hay mejor inspiración».

Qué cambiaría de WrestleMania 35

El combate que la hizo llorar

«Cuando era adolescente, el luchador al que más seguía era Mick Foley. La forma en que hablaba, tan comprensivo… Me gustaba cada palabra que decía… ¡Me emocionaba! ¡Me emocionaba! Recuerdo que lloré cuando perdió ante Triple H en Hell in a Cell, porque tenía que retirarse. Fue la primera vez que lloré con un combate. Me sentí dentro de la historia».