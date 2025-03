La lucha que hizo enojar a The Undertaker

Desde 1990 hasta 2020 estuvo activo The Undertaker en WWE, en esos 30 años luchó contra lo mejor y lo peor que la compañía le pudo brindar.

Hoy revelaremos la anécdota de cuando le tocó una lucha que lo sacó de quicio.

Matt Wiese, mejor conocido por su paso por WWE como Luther Reigns, fue invitado al pódast «Café de René» con la también ex superestrella de la WWE, René Dupreé.

El capítulo se titula: «Cafe De Rene livestream w/ special guest Matt «Luther Reigns» Wiese», el cual fue escenario de la revelación.

Pero antes un poco de contexto: resulta que Reigns fue fichado en la década de los 2000, sería ascendido al elenco principal hasta ser despedido en 2005.

En ese intervalo de tiempo tuvo una lucha nada memorable contra Undertaker.

James Here, el coanfitrión del programa, le preguntó.

Y cito.

A lo que Reigns respondió.

“Fue increíble. Amo a Taker, pero no sé si sabían me agoté. Hicimos una lucha en un pague por ver [No Way Out 2005], antes del evento, me tomé como 10 Vicodin antes de salir. Se suponía que duraríamos como 14 minutos y duramos 11. Entonces, esto es lo que pasó, tomé ese montón de analgésicos antes de salir. Esos analgésicos causan supresión respiratoria. No lo sabía en ese momento. Así que estaba tomando malditos analgésicos a diestra y siniestra y me tomé como 10 antes de salir al ring, y luego, después de unos 11 minutos, me agoté y Taker me dijo: ‘Golpéame’. Le dije: ‘Taker, no tengo nada’. Él dijo: ‘Ah, mierda’. No sé si me quería decir más, pero no estaba muy contento, ¿Me hago entender? Y Michael Hayes era el agente de ese combate. Así que cuando fui detrás del escenario, Michael Hayes me regañó un poco«.