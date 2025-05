La lucha libre se despide de Sabu

Uno de los mejores luchadores extremos de todos los tiempos, una leyenda de la lucha libre, Sabu, falleció el 11 de mayo de 2025. Ya vimos el tributo que le brindó su amigo, compañero y rival Rob Van Dam. O de la Superestrella WWE Sami Zayn. A continuación, nos hacemos eco de algunos de los incontables homenajes que la industria le rinde al inolvidable «Human Highlight Reel».

► Descansa en paz, Sabu

«Ya te extraño».

Back in the WrestleCircus days, I cosplayed Sabu. Wrestling as him was such a blast. We were on so many shows together. Always quiet and nice to me. Looking through my photos, it appears we never got one together or that I can find..

«En los días de WrestleCircus, hice cosplay de Sabu. Luchar como él fue una experiencia increíble. Estuvimos en tantos shows juntos. Siempre callado y amable conmigo. Al revisar mis fotos, parece que nunca tomamos una juntos o al menos no la puedo encontrar… gente, tómense malditas fotos. Descansa en paz».

«Conocí a Sabu por primera vez en una convención de Dennis Coralluzzo en Bensalem, Pa, en 93. Un año después, lo encontré en el gimnasio Bodyslammers de Al Snow en Lima, Ohio. Luego, él me contrató para sus shows en Michigan. Fue uno de los primeros en darme una oportunidad. Hizo tanto por mí, como lo hizo por tantos otros. Sabu era reservado, pero una vez que te conocía y le agradabas, haría grandes cosas por ti. Me alegra haber podido verlo una última vez la semana pasada. Un último abrazo. Gracias, Sabu. Te quiero, Sabu. Descansa en paz.»

RIP Sabu Sabu was a trailblazing groundbreaker who played a major role in the expansion of what a pro wrestling match could be. The fact that tables are commonly utilized in pro wrestling is because of Terry Brunk & how he made an inanimate object like a table a must see…

«DEP Sabu Sabu fue un pionero que jugó un papel importante en la expansión de lo que un combate de lucha libre profesional podría ser. El hecho de que las mesas se utilicen comúnmente en la lucha libre es gracias a Terry Brunk y cómo hizo de un objeto inanimado como una mesa un componente imprescindible en sus combates. Sabu tuvo una gran influencia en el estilo actual de hoy en día, aunque sus contribuciones todavía son subestimadas por la mayoría. Mis pensamientos están con la familia, amigos y fans de Sabu.»

Sabu, you were the most unlikely friend I ever made in the wrestling business. I'm gonna miss our random texts checking in on each other. I'm sorry I bugged you for so many autographs over the years, but I certainly don't regret it. I'll cherish them & our friendship forever. I…

«Sabu, fuiste el amigo más improbable que hice en el negocio de la lucha libre. Voy a extrañar nuestros mensajes aleatorios para saber cómo estábamos. Siento haberte molestado tantas veces por autógrafos a lo largo de los años, pero ciertamente no me arrepiento. Los atesoraré a ellos y a nuestra amistad para siempre. Espero que estés con Melissa de nuevo y hayas encontrado la paz que te mereces. Fuiste tú sin pedir disculpas, nunca habrá otro como tú. Descansa en paz.»

A brotherhood and bond that very few in our business will ever understand. And tomorrow on @BustedOpenRadio we will pay respect to one of our own. RIP Sabu and THANK YOU for being the pioneer and originator of getting the tables!!

«Una hermandad y un vínculo que muy pocos en nuestro negocio llegarán a entender. Y mañana en @BustedOpenRadio rendiremos homenaje a uno de los nuestros. RIP Sabu y GRACIAS por ser el pionero y el originador de ¡traer las mesas!».

PIONEER.

In every sense of the word. RIP to the great SABU☝🏽

«PIONERO.

En todos los sentidos de la palabra. DEP al gran SABU.»*

The ECW original whose innovative style helped bring the entire wrestling world to a new extreme. We send our condolences to his loved ones.

«El original de ECW cuyo estilo innovador ayudó a llevar al mundo de la lucha libre a un nuevo extremo. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos.»

I am truly saddened to learn of the passing of Terry Brunk, who many of us knew and admired as Sabu. His contributions to the world of professional wrestling were nothing short of legendary. I always looked forward to seeing him at our wrestling conventions, where he was not only…

«Estoy verdaderamente triste al enterarme del fallecimiento de Terry Brunk, a quien muchos de nosotros conocimos y admiramos como Sabu. Sus contribuciones al mundo de la lucha libre profesional fueron legendarias. Siempre esperaba verlo en nuestras convenciones de lucha, donde no solo era un extraordinario performer, sino también una persona amable y accesible. Nuestras conversaciones siempre fueron memorables, llenas de historias y perspectivas de su increíble carrera. El estilo de lucha de Sabu era valiente e imparable. Desde sus intensas batallas con alambre de púas que pusieron a prueba los límites de su cuerpo y su espíritu, hasta sus maniobras de alto riesgo que dejaban al público asombrado, a menudo ensordeciendo con su emoción. Realmente lo daba todo cada vez que subía al ring. Su dedicación, coraje y pasión por la lucha libre han dejado una huella imborrable en el deporte y sus fans. Su legado será recordado con cariño por todos los que apreciaron el arte de la lucha hardcore y el espíritu valiente que trajo a cada combate. Descansa en paz, Sabu. Te extrañaremos, pero nunca te olvidaremos.»

There is so much "SABU" IN the "CROWBAR" character. We never hung out, but the love, respect and kinship we had was special. He MADE ME when he could have squashed me. His style inspired me like countless others, it was always great and special to see thus guy. This one hits…

«Hay tanto de ‘SABU’ en el personaje de ‘CROWBAR’. Nunca salimos juntos, pero el amor, respeto y hermandad que teníamos era especial. Él ME HIZO cuando podría haberme aplastado. Su estilo me inspiró como a muchos otros, siempre fue genial y especial ver a este tipo. Esta golpea más fuerte que muchas otras. Sin Sabu, mi carrera podría haber terminado en los 90 y habría dejado la lucha libre para ser fisioterapeuta solamente.»

RIP Sabu. Godspeed my friend. I'll have a lot more to share, but right now I'm just very sad and heartbroken to hear this news about my friend, and about a man who literally changed the presentation of professional wrestling.

«DEP Sabu. Que Dios te acompañe, amigo. Tendré mucho más que compartir, pero ahora mismo estoy muy triste y con el corazón roto al escuchar esta noticia sobre mi amigo, y sobre un hombre que literalmente cambió la presentación de la lucha libre profesional.»

I'm just seeing the news now and do not know what happened but kind of shocking. He was one of the regular faces I always saw making my way through the indies and was always kind and respectful. Thank you and RIP Sabu 🙏🏼❤️❤️

«Acabo de ver la noticia ahora y no sé qué pasó, pero es un poco impactante. Él era una de las caras habituales que siempre veía mientras recorría los circuitos independientes y siempre fue amable y respetuoso. Gracias y DEP Sabu».

I am really sorry to hear of the passing of one of the most innovating performers EVER, Sabu.

My condolences and prayers to his family, friends and fans.

«Lamento mucho escuchar sobre el fallecimiento de uno de los performers más innovadores de TODOS LOS TIEMPOS, Sabu.

Mis condolencias y oraciones para su familia, amigos y fans.»

Rest in peace Sabu, an absolute LEGEND. His memory and inspiration will live on and make people feel for years to come & there will never be another.

«Descansa en paz Sabu, una verdadera LEYENDA. Su memoria e inspiración vivirán y harán que la gente sienta por muchos años más y nunca habrá otro como él.»

Nobody made me want to be a wrestler more than Sabu. R.I.P. to a true hardcore legend Suicidal, homicidal, genocidal 4-ever

«Nadie me hizo querer ser luchador más que Sabu. R.I.P. a una verdadera leyenda del hardcore. Suicidal, homicidal, genocidal 4-ever.»

«ECHANDO DE MENOS A SABU

Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de Sabu, y me tiene realmente afectado este Día de la Madre. Escribiré un artículo más largo en unos días, pero solo quería decir que Sabu fue uno de mis oponentes favoritos – y que fue un innovador, un pionero para nuestro deporte, y alguien que dio mucho más al deporte de lo que este le devolvió.

Hace solo dos días, estaba hablando con amigos sobre dos de mis momentos favoritos con Sabu: la vez que limpiamos la mesa de blackjack, para que pudiera hacerle un piledriver sobre esa mesa en el casino del Silver Nugget, y la vez que trató de romperme una botella en la cabeza, con la botella finalmente rompiéndose en el sexto intento.»

«Gracias a mi ídolo, un pionero, un cambiante del juego y un ícono. Te quiero y te extrañaré muchísimo, Sabu, descansa ahora. #RIPSABU».

Sorry, my words are a little frazzled in this vid, I am trying to speak from my heart…I dunno what else to say. #RIPSabu

“Hola, chicos. ¿Qué tal? Les hablo con el corazón muy pesado en este momento, como muchos ya habrán escuchado, lamentablemente, el legendario, el gran Sabu falleció anoche, creo, a los 60 años,” dijo Taz. “Me rompe el corazón.” “Anoche, literalmente, estaba viendo un video. Solo estaba navegando en YouTube. Y vi una entrevista que hizo hace un año… Me hizo reír… Fue justo anoche, literalmente anoche. Y hoy recibí esta noticia de parte de algunos chicos de ECW.” “No habría tenido la carrera que he tenido… si no fuera por Sabu. Ese hombre me hizo destacar, y no tenía por qué hacerlo, y lo hizo.” “Sabu no tenía por qué dejarme hacer nada en ese combate. Se trataba de él, no de mí… Nos convertimos en una gran rivalidad, una relación de amor-odio, pero con más amor que odio.” “Cada vez que pisábamos el ring, o en cualquier cosa que hiciéramos, cuando volví de mi lesión… Sin él, no habría logrado nada.” “Lo que Sabu logró en su carrera fue increíble… era un alma de gran corazón. Lo voy a extrañar inmensamente. Me siento fatal por esto. Descansa en paz, mi hermano Sabu. Por favor, descansa en paz.”