La selección de Argentina es la Campeona del Mundo tras vencer a Francia en la final del Mundial 2022. El partido se fue 2-2 a la prórroga, donde ambos equipos marcaron un gol más para entonces depender de los penaltis. Allí fueron mejores, o tuvieron más suerte, como cada uno quiera mirarlo, los argentinos, que finalmente se hicieron con la copa. No por casualidad el fútbol es el deporte rey y cuando decimos que todo el mundo estuvo pendiente del encuentro (del torneo al completo) ahí entra también la lucha libre profesional.

► Argentina gana el Mundial 2022

That was the best game I’ve ever watched of any sport. #WorldCupFinal — Angelo Dawkins (@AngeloDawkins) December 18, 2022

«Este fue el mejor partido que he visto en cualquier deporte«.

«Felicidades a Messi y a Argentina«.

This is the greatest final ever — ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) December 18, 2022

«Esta es la mejor final de la historia«.

Can it be denied anymore? The greatest to ever play the game. Congrats to Messi and Argentina! #FIFAWorldCup — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) December 18, 2022

«¿Se puede negar más? El mejor que jamás haya jugado el juego. ¡Felicidades a Messi y Argentina!«.

This game has been insane and beyond stressful……. Mainly bc of the amount of money I have on Argentina. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jzAbomXnJ0 — Modern day wrestling God (@BaronCorbinWWE) December 18, 2022

«Este juego ha sido una locura y más que estresante… Principalmente por la cantidad de dinero que tengo en Argentina«.

So Messi is the undisputed GOAT now or nah? — MVP (@The305MVP) December 18, 2022

«Entonces, ahora, Messi es el mejor de la historia sin discusión, ¿o no?«.

«Qué partido«.

MBAPPE and Messi putting on a show! — Angelo Dawkins (@AngeloDawkins) December 18, 2022

«¡Mbappé y Messi dando un espectáculo!«.

This is the greatest World Cup final of all-time 😂 #FIFAWorldCup — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) December 18, 2022

«Esta es la mejor final de la Copa del Mundo de todos los tiempos«.

Y es de suponer que WWE le enviará a la selección de fútbol de Argentina un cinturón de Campeón WWE decorado para ellos como regalo por esta gran victoria. La verdad es que fue un partido de locura, como suele decirse, hubo muchos partidos dentro del mismo, y finalmente los argentinos lo hicieron mejor que los franceses.

Desde Súper Luchas también felicitamos a los ganadores, y a quienes no lo fueron.