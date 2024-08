La Lucha Libre pierde a una de sus leyendas: Adiós a Afa Anoa’i

El mundo de la lucha libre está de luto tras la partida de Afa Anoa’i, figura histórica e integrante del Salón de la Fama de WWE.

El exluchador, quien formó parte del famoso equipo The Wild Samoans junto a su hermano Sika, falleció a los 81 años después de enfrentar complicaciones de salud tras intervenciones cardiacas realizadas en diciembre.

La WWE, a través de sus redes sociales, despidió a Afa Anoa’i, un ícono que dejó su marca en los años 80 al capturar dos veces el Campeonato Mundial en Parejas de la empresa. La organización envió condolencias a la familia, amigos y seguidores del luchador.

WWE is saddened to learn that Afa Anoa’i Sr. — a WWE Hall of Famer and one-half of the iconic Wild Samoans tag team — has passed away. WWE extends its condolences to Anoa’i’s family, friends and fans. https://t.co/HJ8nUhvOXY pic.twitter.com/a8trH9RcAs

Anoa’i, oriundo de Samoa, comenzó su carrera en la década de 1970 junto a su hermano Sika, dominando el circuito de lucha libre y obteniendo campeonatos en diversas promociones antes de unirse a WWE en 1979. El dúo se destacó como uno de los equipos más temidos en la historia de la lucha libre, consiguiendo tres campeonatos en la WWE durante su trayectoria.

Después de su retiro en 1995, Afa continuó su legado como entrenador, fundando junto a su hermano The Wild Samoan Training Facility, donde entrenaron a futuras estrellas de la WWE, como Batista. En 2007, ambos fueron honrados con su inclusión en el Salón de la Fama de la WWE.

Su última aparición en el ring fue en el evento Hell in a Cell 2020, donde, junto a Sika, reconoció a su sobrino Roman Reigns como «The Tribal Chief», en un emotivo tributo familiar.

La noticia de su fallecimiento ha provocado múltiples reacciones en redes sociales. Su hijo Samu también dedicó unas palabras conmovedoras en su cuenta de Facebook, recordando a su padre como una figura fundamental en su vida y un pilar del clan Anoa’i.

Por otro lado, el Jefe tribal también mandó un mensaje, lamentando la muerte del icónico luchador.

Our family has suffered another great loss with the passing of my uncle and WWE Hall of Famer, Gataivasā Afa Amituana’i Anoa’i. We thank everyone for their support and are comforted by the fact that he now rests in peace. Afa and my father, Pola’ivao Leati Sika Anoa’I were…

— Roman Reigns (@WWERomanReigns) August 16, 2024