La lucha «hombres vs. niños» de AEW según Konnan

En una nota anterior, leíamos a Konnan criticando Kenny Omega vs. Brian Cage en Dynamite: «Una de las cosas que no me gustó fue que Cage estaba apuntando al estómago de Omega, ¿verdad? Porque él tuvo diverticulitis, ¿no? Creo que eso no genera el calor que debería porque está muy usado, ¿sabes a lo que me refiero? Es como, ‘Oh, cada vez que alguien sale de una cirugía, ataquemos eso,’ pero se hace tanto que ya nadie realmente consigue sacar reacciones de eso«.

► Hombres vs. niños

A la semana siguiente de dicho combate, es decir, la pasada en el mismo programa, The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vencieron a Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales en Parejas. Y nuevamente el programador de AAA tiene una opinión que ofrecer al respecto en Keepin’ It 100. El veterano tampoco quedó contento, pero no por nada concreto que ocurriera en la lucha sino con el resultado, con el cambio de manos del título.

«Aquí hay buena y mala dirección creativa. Como dijimos antes, esto parecía literalmente hombres contra niños, porque eso es exactamente lo que fue, ¿ok? Esta fue la decisión correcta, pero hermano, o sea, hiciste que Private Party venciera a The Young Bucks, y ya perdieron los títulos. Deberías haberlos dejado un poco más con ellos para darles más credibilidad, ¿sabes? Pero estos tipos simplemente parecen estrellas: son más grandes, más geniales, y esto no les aportó nada. Creo que esto perjudicó a Private Party y, como dije antes, Bobby Lashley podría haber tenido una lucha en desventaja contra ambos y habría sido más creíble.»