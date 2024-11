El veterano hoy en TNA pero ex de WWE o AEW Matt Hardy recuerda el combate en el que perdió la sensibilidad en las piernas debido a un golpe de su oponente. A lo largo de 30 años de carrera, ha tenido más de 2400 luchas, entre las cuales podemos encontrar 25 que compartió con Hardcore Holly en diferentes tipos de choques, desde Royal Rumble 2007 hasta un Six Pack Challenge por el Campeonato Hardcore en Backlash 2000 pasando por varios manos a mano en eventos no televisados.

► Grandes golpes en el ring

No sabemos a cuál de ellas se refiere Matt pero fue Holly quien lo golpeó, como le cuenta a Fightful:

“Lo recuerdo perfectamente. Fue en un show no televisado con Bob Holly, justo después de convertirme en Matt Hardy Version One, el Sensei de Matitud. Teníamos este momento donde yo lanzaba un golpe, él lo esquivaba, y luego me levantaba y me colocaba en la esquina superior del ring, como si fuera a hacerme un suplex invertido desde allí. Creo que intento contraatacar y luego voy a hacer un moonsault, y nunca olvidaré que me puso ahí y me golpeó tan fuerte en la espalda que literalmente perdí la sensación en las piernas. Fue como si el impacto recorriera mi columna y me dejara inmóvil; lo hizo y pude darle un codazo para alejarlo, pero tuve que bajar porque ya no podía hacer el moonsault en ese momento. Literalmente, por 30 segundos, no sentía mis piernas. Así de fuerte me golpeó, directo en la columna. Ese fue el golpe más duro que me han dado en mi vida.”

También «The Charismatic Enigma» Jeff Hardy compartió un momento suyo, el cual, tampoco lo podemos confirmar, podría haber sido precisamente contra su hermano, cuando este era Surge y él Willow The Whisp en la extinta New Frontier Wrestling Alliance:

“Sí, fue probablemente alrededor de 1995. Solíamos hacer shows en Sylva, Carolina del Norte. En esa época, era normal golpearnos en la cabeza todo el tiempo. Esa noche recibí un golpe con una silla. No me desmayé, pero sentí como si estuviera a punto de desaparecer porque, Dios mío, fue tan fuerte. Este tipo me golpeó y ese es el primer recuerdo que se me viene a la mente.”