La lucha de retiro de Sabu casi no ocurre: ¿Qué pasó?

Sabu luchó por última vez el 18 de abril de 2024 en el Pearl Theater At Palms Casino Resort en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Para despedirse de los rings, enfrentó y derrotó a Joey Janela en un combate No Rope Barbed Wire en el evento GCW Joey Janela’s Spring Break 9.

Janela fue entrevistado recientemente por Phil Schneider de Yahoo’s The Uncrowned y contó detalles hasta ahora desconocidos sobre el proceso para compartir el «Human Highlight Reel» su despedida de los cuadriláteros:

“Yo estaba bastante confiado en que él estaba bien. Me mantenía en contacto con él y tenía un equipo de gente a su alrededor, unos tipos esta vez. Todos decían que estaba listo, que iba al gimnasio, que estaba en un programa de entrenamiento. Les creí… hasta el día del show. Entonces, dos horas antes, recibo una llamada: ‘Sabu no puede caminar’.

¿Cómo que Sabu no puede caminar? Dijeron: ‘Sí, algo con su rodilla, están bloqueadas. No puede caminar. Y le están sangrando los pies. No va a venir. Sabu no viene’. Y yo dije: ‘Sabu está j*dido’. Entonces hablamos con Matt Tremont, y él estaba a punto de ser el reemplazo para la lucha. Y yo siento que esto va a ser el momento más vergonzoso de mi carrera en la lucha libre. Hay 2.000 personas aquí. Este es uno de los Spring Breaks más grandes que hemos hecho. La mayor multitud del fin de semana de WrestleMania, hablando de independientes. Y voy a tener que salir a anunciar que Sabu, una vez más, no se presentó. Y no se presentó a su propia lucha de retiro.

Llevábamos una hora de show y dije: ‘Solo tráiganlo a Sabu’. Entonces le dieron algo llamado kratom. Lo puedes comprar en un estanco o algo así; es como un opiáceo legal. Dijeron: ‘Está saltando en la cama, saltando fuera de la cama, lo vamos a llevar al show’. Así que aparece dos horas después de iniciado el evento. Sabu estaba en otro maldito planeta. Todos en backstage estaban como, ‘¿Qué carajo? ¿Este combate va a suceder?’ Y por Dios, sí sucedió.

Definitivamente estaba fuera de sí. Estaba en todo lo alto. Me decían que no había forma. Los árbitros se comunicaban conmigo diciéndome que no había manera de que siguiera con la lucha. Fue como, ‘¡Maldita sea! Esta es una de esas veces en que quieres que el alambre de púas te detenga’. Pero él simplemente lo atravesó. Y luego apareció The Sandman, y eso fue todo lo que Sabu necesitaba. Entonces ocurrió la resurrección. Jesús resucitó dos días después, en el aniversario… No lo podía creer, hermano. Estaba listo para seguir. Supongo que esa conmoción cerebral lo devolvió a 1996 o algo así, no sé.”

“Solo por lo ridículo que fue todo, si tú eras uno de los luchadores o parte del staff en el vestuario esa noche, sabías el pánico que se veía en mis malditos ojos. Y ver que todo salió bien y el público de pie… fue como bailar bajo la lluvia y no mojarse.”