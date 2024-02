La lucha de Batista contra la ansiedad en WWE le ha servido en el cine

Recientemente, Batista fue franco sobre su batalla con sus problemas mentales durante su paso por WWE. No es la primera ni la última superestrella de la compañía que ha pasado por esto, pero, tal parece que luchar consigo mismo en el pasado le he traído beneficio en el presente.

Esto mismo lo dijo él mientras se encontraba de gira de medios, dando entrevistas para promocionar la próxima película donde aparecerá: Dune 2.

► Para esto le sirvió a Batista batallar con la ansiedad en WWE

Hablando en una nueva entrevista con Arizona News Batista reveló cuál fue el proceso de preparación para su papel del enojado personaje Glossu Rabban, que interpreta en la película.

«Es curioso, porque eso me salía tan natural. Si hay algo que aprendí de la lucha libre profesional, es estar enojado. Soy realmente bueno en estar enojado».

Aquí fue cuando Batista comentó cómo fue luchar contra la ansiedad al principio de su carrera en WWE.

«Es ansiedad, cuando empecé a luchar, literalmente estaba enfermo antes de salir rumbo al ring. Solía salir del telón, ¡y aaah! Y toda mi ansiedad desaparecía. Me pongo nervioso, me pongo autoconsciente, luego me pongo ansioso, pero tan pronto como salgo, se va. Es fácil para mí hacer eso. Y puedo relajarme a partir de ahí.»

Por ahora su carrera en Hollywood va por buen puerto. En el pasado, en una entrevista en 2022 con The Atlantic, el director de la película «Glass Onion: A Knives Out Mystery», Rian Johnson comento sobre la actuación de Batista, como Duke Cody.

«Cuando estaba escribiendo su personaje, un streamer de derechos de los hombres llamado Duke Cody, me imaginaba a un tipo flacucho que estaba tratando de compensar. Cuando se mencionó a Bautista, me enamoré instantáneamente de la idea. He sido un gran fan de sus habilidades dramáticas como actor.»

De hecho, Johnson dijo que cree que Bautista es el mejor luchador que pasó a ser actor de todos los tiempos, superando a figuras como John Cena y Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

«Estoy absolutamente 100 por ciento de acuerdo. Y creo que alguien como Paul Thomas Anderson le dará un papel real y parecerá un genio. Como persona, Bautista es genuina y automáticamente vulnerable cuando lo conoces, y eso es lo que me emocionó. Este es alguien que tiene los atributos físicos de alguien que lo interpretaría de manera exagerada, pero en realidad aporta sensibilidad al papel.«

En conclusión, tal parece que haber batallado con sus demonios personales en la gran E, le sirvió para nutrir los personajes que ha estado interpretando en su carrera actoral.

Algo que es de buen actor, vendernos un personaje que tal vez sea una parte oscura de la persona que interpreta el papel.

Si quieres escuchar a Batista decir lo anteriormente mencionado, a continuación te dejamos el vídeo de la citada entrevista.