La loca idea de Bray Wyatt para Wade Barrett

Bray Wyatt era alguien tremendamente creativo y a raiz de su ausencia es su hermano, Bo Dallas, quien está desarrollando sus ideas. Anteriormente, conocíamos detalles sobre los planes que ambos hermanos tenían con Karrion Kross. Y gracias nuevamente a las declaraciones de este en Not Sam Wrestling descubrimos que no solo con él sino con otros luchadores e incluso un comentarista, Wade Barrett.

► Ideas

«Tenía muchas ideas. Una de ellas era que quería crear un grupo aún más grande que seis personas. Quería que hubiera representación del grupo en cada show. Me estaba pidiendo que evaluara a algunas personas en NXT porque no sabía quiénes eran. Sabía a quiénes les gustaban y quiénes tenían gimmicks y creatividad interesantes, pero decía: ‘No conozco a estas personas y no quiero invitar a alguien que sea problemático o egocéntrico.’ Me estaba pidiendo que evaluara a personas en NXT para crear un grupo para NXT. Quería que fuera a otro show para que pudiera seguir siendo producido de la misma manera y no perder líneas. Él es realmente un hombre de equipo. Me estaba tratando de explicar: ‘Si te paras a mi lado, yo siempre seré el que hable. Tú tienes algo. No quiero sofocar eso.’ Esa era una de sus muchas ideas. Estaba muy interesado en Court of Owls de DC. Quería hacer algo en esa línea. Tenía una idea loca: quería que Wade Barrett fuera un tipo infiltrado en los comentarios. Un día, Wade se iba a levantar y le iba a hacer un Bullhammer a alguien, abrirse la camisa y tener lo que fuera la idea del logo en la camiseta«.

Nunca en un mano a mano pero Wyatt y Barrett compartieron el cuadrilátero en ocho ocasiones, incluyendo el Royal Rumble de 2015 o el Tribute to the Troops del mismo año. El ex King of the Ring también lo hizo con Dallas, con quien si se vio cara a cara en varias ocasiones, siendo una de ellas un combate en defensa del Campeonato Intercontinental en NXT.