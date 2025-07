A raíz del fallecimiento de Hulk Hogan, luchadores y otros profesionales de la industria están rindiendo tributo a la leyenda que creó. En esta ocasión, tomando las declaraciones de ambos en su reciente entrevista con SportsCenter, nos hacemos eco de las palabras de alguien que la vivió desde la mesa de comentarios, Michael Cole, y de alguien que lo hizo en el mismo cuadrilátero, Sgt. Slaughter.

¿Cuál fue su momento más icónico? « Su body slam a André el Gigante en WrestleMania 3 frente a 93,000 personas cambió todo . Y su combate contra The Rock en WrestleMania 18 fue el paso de antorcha más importante en la historia del wrestling.»

¿Qué significó Hulk Hogan para el entretenimiento deportivo? «Hulk Hogan y Vince McMahon crearon el concepto de sports entertainment. Él fue el rostro global de la lucha libre en los 80s. Sin Hogan, millones no seríamos fans del wrestling . Su imagen —la bandana, el bigote, los músculos— era icónica. Fue probablemente la persona más famosa del planeta en esa década.»

¿Cuál fue su reacción al enterarse de la muerte de Hogan?

«Fue muy triste. Conocí a Terry Bollea antes de que fuera Hulk Hogan. Siempre supe que amaba este negocio. Recuerdo haber recomendado que lo contrataran tras su aparición en Rocky III. Desde su debut, la gente lo amó.»

¿Cómo surgió su lucha en WrestleMania 7?

«McMahon me pidió regresar como villano contra Hogan para batir récords. Aunque me pidió ser un simpatizante iraquí, acepté porque era el evento principal. Hogan incluso pidió mi regreso; dijo que no quería enfrentar a otros, quería luchar conmigo.»

¿Qué fue Hogan como persona?

«No éramos cercanos, pero siempre hubo respeto. Lo llamo la ‘gallina de los huevos de oro’. Cada vez que luchábamos, llenábamos arenas. Y Hulk fue quien pidió que yo volviera. Eso no se olvida.»