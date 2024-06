Sonya Deville ha vuelto a la programación de WWE después de mucho tiempo lesionada. Qué éxito tendrá de ahora en adelante está por verse. Pero para empezar es y será una buena noticia que esté saludable. La luchadora y ex Gerente General de la división femenil se rompió el ligamento cruzado de la rodilla a mediados de 2023 y como consecuencia tuvo además que devolver el Campeonato de Parejas que había ganado (y defendido en una ocasión) con Chelsea Green.

► Sonya Deville rememora su lesión

Durante su reciente visita a Insight with Chris Van Vliet, Deville rememoró su lesión:

«No tenía idea. Debo ser tan ingenua con esto. He sido una atleta, pensé que estaba bien. Me retiré. Bueno, estoy mintiendo. Sabía que algo andaba mal. Se sentía un poco raro. Mi rodilla se dobló y pensé, ‘Oh, eso fue raro, pero estoy bien,’ me quedan ocho minutos en este combate. Estamos a punto de ir a una pausa comercial. Necesito recomponerme. Así que le di el relevo a Chelsea y me subí al borde del ring. Por suerte, estábamos en una pausa comercial. Así que pensé, bien, déjame evaluar la situación. Así que estoy saltando en el borde del ring y cualquiera en la audiencia en vivo probablemente pensó, ‘¿Qué demonios está haciendo?’ Pero estoy saltando en el borde tratando de evaluar si puedo confiar en mi rodilla. Claro, estaba inestable en el mejor de los casos. Pensé, ‘Oh Dios, bueno, estoy en un combate con Bianca, Charlotte, Chelsea, es un combate de relevos, nada menos. No voy a cambiar todo el combate ahora en vivo por televisión’.

«Así que me estaban atacando durante el regreso y tenía otros ocho minutos para luchar. Así que pensé, solo tenemos que hacerlo. Así que Chelsea me dio el relevo para el regreso triunfal. Me atacaron dos veces en el regreso. Hicimos algunos falsos finales, creo que un superplex. Todo el tiempo estaba pensando, ‘Oh Dios mío, espero no caerme de cara.’ Claro, llegamos al final y cojeé de vuelta, tomé mi auto de alquiler, fui a mi hotel, traté de fingir que no había pasado nada, porque en este negocio, nadie quiere estar lesionado y fuera de juego. Porque acababa de ganar mi primer título. Estaba tan triste, pensé, está bien. Es solo un esguince, lo vendaré. Para hacer la historia corta, me desperté en medio de la noche para ir al baño y caí de cara contra la pared. Pensé, Oh, creo que algo está mal».

Y a continuación el tener que dejar el título:

«Estaba tan devastada. Quiero decir, había estado con la compañía durante nueve años. Por supuesto, parte de estar en la WWE es un día alcanzar ese anillo de bronce y tener oro alrededor de tu cintura, y eso es por lo que había estado luchando, por supuesto. Finalmente obtuve mi primer campeonato y estaba tan feliz. Estaba tan eufórica. Estaba lista para hacer que esos títulos significaran más que nunca. [Luego] Llegó la lesión, que es probablemente la razón por la que corrí de vuelta a mi hotel y me escondí en mi habitación y no le dije a nadie que estaba lesionada».