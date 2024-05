La lesión de Powerhouse Hobbs: «Pasé por un infierno»

Durante el Dynamite del 24 de abril, luchando contra Jon Moxley por el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP de NJPW, en un combate que dio mucho que hablar en un sentido negativo cuando luchadores como Yota Tsuji o Gabe Kidd criticaron que AEW no respeta el título, Powerhouse Hobbs se lesionó.

► La lesión de Powerhouse Hobbs

Desde entonces, el integrante de la Don Callis Family ha estado sin luchar y se desconoce cuando va a volver a hacerlo. Dicho esto, en una reciente publicación en redes sociales «The Monstar» avisa a todo el elenco de la casa Élite de que cuando vuelva llevará consigo el infierno por el que ha pasado:

«No estoy seguro de qué decir. Las lesiones ocurren y las enfrentamos. Nos recalibramos, nos reconstruimos, nos reinventamos. La verdadera prueba es el regreso. Me han dicho que volveré como si nada hubiera pasado.

Entonces, ¿por qué me siento tan enojado en este momento? ¿Por qué me siento tan decepcionado? Es porque eso es una tontería. Nadie vuelve igual después de una lesión. La única opción es volver mejor.

Mientras estoy aquí en esta isla de oscuridad, tengo miles de preguntas rondando por mi mente sin parar. Los médicos me dicen que no me preocupe. Solo que sane y se recupere. No tienen idea de que esto no se compara con el infierno por el que he pasado. Pueden estar seguros de que cuando regrese, traeré el Infierno conmigo«.

Mientras, durante la Noche 2 de NJPW Wrestling Dontaku 2024, Jon Moxley retuvo el campeonato contra Ren Narita, de House of Torture. Pero solo tendrá unos días para festejar la victoria ya que tan pronto como este próximo sábado 11 de mayo deberá exponer el título ante su pupilo Shota Umino en Resurgence 2024.