La lesión de Liv Morgan: «30 segundos pueden terminar tu carrera»

Cuando no está criticando a WWE por el trato a su hijo Jey Uso, el miembro del Salón de la Fama Rikishi también saca tiempo para hablar de otras Superestrellas. Por ejemplo, durante el episodio más reciente de su pódcast, Off The Top, sacó tiempo para comentar sobre la lesión de Liv Morgan.

Liv Morgan just injured her shoulder area and rolled out of the ring 💔💔💔💔💔💔#WWERAW pic.twitter.com/48e8gR4jve — FADE (@FadeAwayMedia) June 17, 2025

► La lesión de Liv Morgan

“Muchos de nosotros nos concentramos en las caídas de espaldas. Y esa caída de frente… sabes, me entristece que le haya pasado a Liv Morgan, pero no tomó correctamente la caída frontal. Cuando aterrizó, su brazo derecho estaba demasiado al frente. Y además, cayó sobre los codos. Pero si se hubiera aplanado y tomado el golpe apoyándose bien sobre los antebrazos, con las manos como ‘pato’ al golpear la lona y el rostro girado de lado, ¿sabes? Habría caído plana. No habría habido presión en su cuerpo. Asumo que es el manguito rotador. Probablemente se le salió el labrum. Me pasó a mí también. Así que, ya sabes, es una de esas cosas… un accidente extraño. En cualquier momento, esto valida lo que siempre digo: 30 segundos pueden terminar tu carrera. Cuando me rompí el hombro izquierdo… yo pesaba 400 libras. Así que imagínate 400 libras cayendo mal sobre algo… Y los profesionales, no siempre lo hacemos perfecto. Es parte del momento, ¿sabes? Estás ahí, simplemente vas. Y cuando aterricé, todo mi peso cayó encima y lo desgarró por completo. Pero lo peor es que se desgarró tan fuerte que el brazo simplemente quedó colgando, así que sabía que era grave. Aun así, seguimos con la lucha.

