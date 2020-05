Faltan menos de 48 horas para AEW Double or Nothing 2020, y el último episodio de AEW Dynamite fue muy sólido en términos de la construcción hacia las rivalidades que desembocarán en el PPV. Sin embargo, el riesgo viene añadido siempre en estos programas y por eso, más temprano se reportaron tres posibles dudas para los encuentros del sábado: Britt Baker, Rey Fenix y Matt Jackson.

► La lesión de Britt Baker podría ser de gravedad

De los tres luchadores que se reportaron golpeados al finalizar la noche del miércoles, parecería ser que quien llevó la peor parte fue Britt Baker, puesto que durante la lucha de parejas en la que participó junto a Nyla Rose, Kris Statlander y Hikaru Shida, Baker estaba en su esquina cuando Statlander y Shida lanzaron a Rose sobre su rodilla derecha. A partir de allí, la dentista sintió problemas, ya no volvió a luchar y pudo recibir atención médica en el ring.

Una lesión en la rodilla es siempre complicada para cualquier atleta, y durante esta tarde, surgieron un par de reportes respecto a la posible lesión de Britt Baker. El primero provino de Bryan Alvarez en el reciente Wrestling Observer Live, quien indicó que "la creencia es que anoche Baker se rompió el ligamento anterior cruzado".

De confirmarse esta lesión, Baker estaría fuera en un periodo entre 6 a 9 meses, ya que requeriría cirugía; además, esto le afectaría a su labor de dentista, la cual la desarrolla durante los días en que no tiene que estar en Dynamite.

La "Role model" se sometió a una resonancia magnética hoy un en la tarde para confirmar o desmentir una lesión en el ligamento cruzado anterior. Si bien no se conocen los resultados de la misma, Bodyslam informó una actualización tras bastidores sobre la lesión de Britt Baker. Se informó que su rodilla estaba "bastante mal", y es altamente probable que no pueda formar parte de AEW Double or Nothing 2020

"Me puse en contacto con mis fuentes dentro de AEW hoy y pregunté sobre el estado de salud de Britt Baker después de su lesión en el episodio de Dynamite de la noche anterior, y me dijeron que tenía la rodilla muy vendada hoy y que le duele bastante. También le pregunté sobre su estado para Double or Nothing y si sería capaz de luchar, y me dijeron que era muy dudosa su presencia ... pero quién sabe".

Britt Baker tiene un encuentro programado contra Kris Statlander en AEW Double Or Nothing este sábado, por lo que habrá que ver si se cancela a último momento. En un dato no menor, AEW promocionó este jueves en sus redes sociales todos los encuentros que se llevarán a cabo en el PPV, excepto el de Baker.

Por como lucen las cosas, es muy probable que AEW finalmente remueva a Baker para Double or Nothing, lo cual sería un terrible momento para la dentista, ya que estaba teniendo un buen año en su papel de ruda, el cual le ayudó notablemente en su personaje.