La lesión de Braun Strowman: «No haré ballet»

Durante el episodio de WWE RAW del 7 de octubre, Braun Strowman luchó contra Bronson Reed en un combate Last Monster Standing. «The Monster of All Monsters» salió victorioso pero no tuvo demasiado que celebrar debido a que sufrió un desgarro en la ingle. Entonces, publicamos esta información:

“Lo confirmamos. Si viste el show de Raw anoche, el combate Last Monster Standing. Hubo una pausa comercial, y luego regresaron, y Braun Strowman fue golpeado por Bronson Reed con un Samoan Drop. Braun Strowman se agarró el área del muslo/ingle, y luego iban a hacer un momento en el que tiró a Bronson Reed fuera del ring a través de unas sillas. (Strowman) comienza a correr, y supe de inmediato que estaba lesionado. Normalmente no puede correr tan rápido, pero ni siquiera podía caminar por las cuerdas, estaba cojeando. Tira (a Reed) fuera del ring y hubo un largo período en el que simplemente se quedó tendido en la esquina y el árbitro se comunicaba con él. Puede que se haya desgarrado la ingle, eso es lo que parece. Eso es ciertamente lo que pensaron ayer».

Embed from Getty Images

► La lesión de Braun Strowman

Recientemente, leíamos al luchador compartido unas palabras de aliento a sus fanáticos, sin que se sepa realmente cuando va a volver a la acción luchística. De la misma manera, The Schmo aprovechó su visita a la NASCAR (junto a Rey Mysterio) para preguntarle al grandulón por su recuperación:

«Me llaman el monstruo de todos los monstruos por una razón [ríe]. Es una lástima, pero sabemos que no estamos firmando para jugar waterpolo o ballet. Las cosas pasan en nuestro deporte y el espectáculo continúa. Tienes que aguantar y hacer que suceda. He estado fuera las últimas semanas y en rehabilitación. Vuelvo a Orlando a nuestra instalación, hago un poco más de rehabilitación esta semana, la próxima semana estamos en Hershey, PA y luego nos dirigimos a Arabia Saudita«.

Embed from Getty Images

Por lo que dice, parece que el ex Campeón Universal no faltará a la cita de Crown Jewel. Esto no quiere decir que vaya a tener un combate en el evento premium -quizá no lo tendría incluso estando saludable- pero si viajar y todo lo relacioando con el show no le supone un problema estarán encantados de tenerlo allí.

Embed from Getty Images