La lección aprendida por Tony Khan en AEW, según MJF

Finalmente, AEW está «recuperando sensaciones», si me permiten el uso de aquel eslogan un tanto viciado por la comunidad luchística de internet. Y lo hace, precisamente cuando se encuentra a las puertas de All In: Texas, tal vez su PPV más importante desde el primer Double or Nothing.

Días atrás, «Hangman» Page apuntó cómo el secreto de la recobrada candencia de AEW, según su juicio, estaba en conectar con los propios inicios de la empresa.

Hoy, ya en «All In Week», esperen mucha promoción sobre la gran cita, y a continuación he querido recoger ciertas declaraciones concedidas por MJF a TV Insider que de alguna manera conectan con las de «Hangman» Page, en un momento poco usual donde el «Better Than You» se quita el traje de «heel» y se muestra como un gran hombre de empresa.

«Tony Khan ha aprendido que uno quiere tener en su vestidor a gente que no sólo quiera estar allí, sino a gente que merezca estar allí. Hemos tenido a muchos tipos en el pasado que han venido y pensaban que iban a ser los reyes del mambo porque por una milésima de segundo tuvieron un momento de fama en otras promotoras. Eso no funciona de ninguna manera. Se llama All Elite Wrestling, no ‘All Average Wrestling’, no ‘All Mediocre Wrestling’. No.. voy a aparecer, cobrar un cheque y esperar a ser campeón mundial. Es All Elite Wrestling.

«Ahora, todos en el vestidor de AEW estamos en el mismo barco. No venimos a cobrar un cheque. No venimos para dar el 50%. Todos damos el 110%. Si crees que vas a venir a mi compañía y apenas vas a trabajar, no estás en tus cabales. No mereces estar aquí. No te queremos aquí. Así que quédate donde estás y sé un desgraciado allí porque no te mereces nadar en el océano de tiburones que es AEW».