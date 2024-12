LA Knight y su historia de redención en WWE

LA Knight ha ganado notoriedad durante su segunda etapa en la WWE, logrando alcanzar niveles de éxito a los que nunca se había acercado antes, gozando de una gran popularidad y siendo hasta hace poco, Campeón de los Estados Unidos. Sin embargo, pocos recuerdan que en la década anterior fue parte de la compañía, donde lo más destacable fue su participación en un video de entrenamiento de Triple H, que precisamente no lo llevaron al estrellato.

► LA Knight maduró tras su primera etapa en WWE

Durante una aparición reciente en Jazzy’s World TV, LA Knight habló sobre su regreso, así como sobre los primeros días en la WWE, reconociendo los giros y vueltas que tuvo que dar para volver a la WWE, y está emocionado por lo que viene a continuación. También abordó la posibilidad de haberse retirado del ring luego de su primera etapa (fallida) en la compañía.

«¿Eso (el video) me ayudó de alguna manera? Probablemente no porque me despidieron poco después. Me tomó otro viaje alrededor del mundo para volver a casa y hacer que las cosas sucedieran. Es increíble estar aquí ahora y simplemente considerar toda esa historia y las locas misiones secundarias que he tomado, ya sea el video de ejercicios o hacer diferentes comerciales, programas de televisión, lo que sea. En este punto, el cielo es el límite».

«Realmente nunca hubo un momento en el que sintiera que iba a dejarlo, sabía que algo iba a conectar. Era simplemente ‘seguir adelante’. La única vez que pensé, ‘Creo que estoy un poco estancado y creo que este podría ser el final del camino para mí’, fue cuando ocurrió la pandemia».