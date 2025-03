LA Knight y las secuelas de perder con Roman Reigns

El actual Campeón de Estados Unidos de WWE, LA Knight, recuerda su rivalidad con Roman Reigns, entonces Campeón Indiscutible, y su todavía facción The Bloodline para bien y para mal.

Las dos Superestrellas rivalizaron a finales de 2023 y comienzos de 2024, destacando su mano a mano titular en Crown Jewel y la lucha cuadrangular también por el cinturón mundial en Royal Rumble.

«Creo que me llevó por diferentes direcciones. Ópticamente, de alguna manera, me elevó. También me retrasó un poco, al punto de que tuve que hacer una especie de reconstrucción en el invierno y la primavera del año pasado. Creo que eso fue por cómo se configuró y cómo se hizo. En última instancia, Crown Jewel fue un buen pago, así que eso estuvo bastante bien.»